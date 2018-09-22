Gerçek, otobüs kazası sonrası ortaya çıktı

Otobüs kazası sonrası kaldırıldığı hastanede doğacak çocuğunun kalbinin kapakçığının olmadığını ve terste olduğunu öğrendi. Doktoların yüzde 1 yaşama şansı verdiği bebeği tüm zorluklara rağmen doğuran anne Dilek Gülmez, şu an 6 aylık olan çocukları için kontrole Ankara'ya gitmek zorunda kaldıklarını söylüyor.

Karabük'te yaşayan İbrahim ve Dilek Gülmez çifti Ankara'ya kontrole giderken geçirdikleri trafik kazası sonrası doğacak çocuklarının kalbi ve bazı organlarının ters olduğunu öğrendi. Doktorların yüzde bir yaşama şansı verilen ve alınmasını istedikleri Elif Tuana bebeğin solda olması gereken kalbi ve midesi sağda, sağda olması gereken karaciğeri ise solda yer alıyor.

TRAFİK KAZASINDAN SONRA GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ

İbrahim-Dilek Gülmez çiftinin üçüncü çocukları olarak dünyaya gelen altı aylık kızı Elif Tuana'nın kalbi sağ tarafta atıyor. Türkiye'de nadir görülen hastalık nedeniyle Elif'in kalbi ve iç organları diğer insanlara göre ters tarafta bulunuyor. Anne Dilek Gülmez, 6.5 aylık hamile iken gittiği ilk doktor kontrolünde çocuğunun kalbinde tek damarının ve kulakçığının olduğunu öğrendi.

Doktor çocuğunun yaşama şansının yüzde 1 ihtimali olduğunu ve bunun için çocuğu aldırması gerektiğini söylemesi üzerine anne Dilek Gülmez, 8 aylık hamile iken Ankara'ya kontrole gittiğinde trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan anne Gazi Üniversite'sine sevk edildi. Burada çocuğunun organlarının ters yönde olduğunu öğrenen anne doktorun söyledikleri karşısında şaşkınlık yaşadı. Her şeye rağmen çocuğunun doğumunu gerçekleştiren anne kontrol için sürekli olarak Ankara'ya gidip geliyor. Bu konuda çok sıkıntı yaşayan İbrahim-Dilek çifti yetkililerden Karabük'e çocuk branşında uzman doktorların getirilmesini istiyor.

Anne Dilek Gülmez çocuğundaki ilk rahatsızlığını hamileliğinin 26.'ıncı haftasında öğrendiğini, ilk muayenede doktorun şu anki hastalıktan farklı şeyler söylediğini belirterek, “O doktor ilk muayenede çocuğumun kalbinde tek damarının ve kulakçığının olduğunu söyledi. Ama kalbinin yer değiştirdiğini hiç söylemedi. Yaşama şansını yüzde 1 olarak verdi, doğumunda da öleceğini söyledi. Bu şekilde yaşayamaz bu çocuk deyip aldırmamı önerdi bana. Tabi ben de 6.5 aylık çocuğumu aldırmadım” dedi.

ORGANLARI TERS YERDE

Ankara'ya hamileliğinin 8'inci ayında kontrole giderken trafik kazası geçirdiğini söyleyen anne Gülmez, “Trafik kazasında çeşitli yerlerimden yaralar aldım. Travmatoloji bölümü olarak Gazi Üniversitesi'ne sevk ettiler bizi. Kaza sonrasında Gazi Üniversitesi'ndeki doktorların söyledikleri ilk doktorların söylediklerinden farklıydı. Burada tek damar olmadığını, aort damarının büyük oluştuğunu, diğer damarların ince ince şeklinde oluştuğunu ve ters şekilde oluştuğunu söylediler. Kalbinin sağ tarafta olduğunu, organlarının yer değiştirdiğini, karaciğerinin solda, midesinin sağda olduğunu söylediler. Tabi bende şaşkınlığa uğradım. Çünkü biri farklı söylüyor diğeri farklı söylüyor” diye konuştu.

DOKTORLAR YAŞAMASINA ŞAŞIRDI

Gülmez, kazadan 1 ay sonra 35 haftalık hamile iken çocuğunu dünyaya getirdiğini, 12 gün boyunca yoğun bakımda kaldığını da ifade ederek, “İlk gün solunum cihazına bağlı idi. Solunum cihazını çıkardıktan sonra yaşamaya devam etmesine doktorlar da çok şaşırdılar. 12 gün sonunda çocuğumu yoğun bakımda çıkarttılar. Benim ile birlikte eve gönderdiler klinik kontroller şartı ile tabi. Ayda bir kez kontrole gittik. En son kontrolümüzü 1 ay önce 5 aylıkken yaptırdık, şu anda çocuğum 6 aylık” dedi.

“DELİKLER SAYESİNDE NEFES ALIYOR”

Doktorlar doğumdan sonra çocuğumu ameliyat edemeyeceklerini söylediklerini kaydeden Dilek Gülmez, şunları söyledi:

“ Çünkü ameliyat ile düzelecek bir durumun olmadığını söylediler. Tabi ben o stresle girdim doğuma. Doğum gerçekleşti, ondan sonra yaşadı yani. Bugün altıncı ayında ama çok sıkıntılar çekiyorum. Beslenmesinde özellikle, altı aylık çocuğum 5 kilo 250 gram. Katı gıda olarak beslesem, hazımsızlık yapıyor, karnı şişiyor. Karabük'te de doktor imkanlarımız olmadığı için öyle bir durumda ne yapacağımı bilemiyorum. Uyku düzensizliği yaşıyoruz. Gündüz kesik kesik uyuyor. Bu tür sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Karaciğeri sağdan sola doğru büyük vaziyette uzanmış diyorlar. Çocuğum uzayan bir karaciğere sahip şu anda. Akciğerleri ve böbrekleri yerinde ama kalbi ile bağırsağı bir çalışıyor. Kalp rahatsızlığı olduğu için bağırsağı da etkiliyor. Kilo alıyor ama kalbinde deliği var. Kulakçığında deliği var ve kulakçık bir tane oluşmuş, kapakçıkları yok. O delikler sayesinde nefes alıyor çocuğum. O delikler kapanırsa hayatı tehlikeye girecek çocuğumun kapakçıkları olmadığı için. Organ değişikliği 300 binde 1 görülüyor insanda. Organ sağlıklı olsa bir sıkıntı yok. Kalp rahatsız olduğu için sıkıntı bizde yani. Bütün organlar ters yani, damarlar ters çıkmış, kalbi ters olarak görünüyor. Bir şey yapamıyorlar onun için. Keşke yakınımızda bir doktor olsa da bir müdahale edebilecek insan olsa. Biz buradan hemen Ankara'ya nasıl yetişelim bir şey olduğunda. Yetkililerden isteğimiz 4-5 yıldır güzel bir hastanemiz var. Ama gerekli branşlarda doktorumuz yok. Bizim durumumuzda olan eminim bir çok insan var. Sesimizi duyurup bu insanların dertlerine çare olabilecek doktorların gelmesini istiyoruz.”

İHA