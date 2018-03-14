Hekimlerden 14 Mart Tıp Bayramı mesajları

Sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'nı gerçek bir bayram havasında kutlamak istiyor. Bugün bile en çok şiddet, iş yükü, performans baskısı gibi sorunları dile getirmek zorunda kalan hekimler, daha sağlıklı bir toplum oluşturabilmek adına güven ve anlayış bekliyor. İşte hekimlerden Tıp Bayramı mesajları...

1919 yılından beri her yıl 14 Mart’ta kutlanan Tıp Bayramı’nda sözü hekimlere verdik. En çok sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet sorununa vurgu yapan uzmanlar, 14 Mart Tıp Bayramı’nın bayram gibi kutlanacağı yıllara olan özlemlerini dile getirdiler.

İŞTE HEKİMLERDEN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJLARI…

Türk TORAKS Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Kalyoncu:

“Bilimsel düşünceye dayalı bir eğitim sistemi ile, tıbbın alternatifine ihtiyaç duyulmayan nice bayramlara.”

“TÜRK CERRAHLARINA VE DOKTORLARINA GÜVENİN”

Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Cağatay Çifter:

Doğaya ve doğal olana ne kadar uzak olursak kansere o kadar yakınız demektir. Doğaya yakın, kansere uzak olun. Rutin kontrollerinizi yaptırın, Türk cerrahlarına ve doktorlarına güvenin. Tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutluyorum.”

“BAYRAMIMIZI KUTLAYAMIYORUZ!”

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir:

Kurtuluş savaşımızda işgalcilere karşı direnişin, imkansızlıklara aldırmadan hayatın yanında yer almanın, yaşatmanın, iyilik halinin kıymetinin sembolleştiği hekimliğimizin gününde 14 Mart’ta bayramımızı KUTLAYAMIYORUZ. Bizler iyi olmalıyız, sağlıklı olmalıyız ki insanlara şifa verelim, halkımızın ve ülkemizin sağlığı için mücadele edelim.

Türkiye’de sağlık çalışanları yorgun, umutsuz ve mutsuz. Hekimliğe olan inancımızın sonucu olarak zorluklara rağmen hastalarımızın sağlığı için emek veriyoruz. Sağlığın sunumundan, düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu devletimizden, meclisimizden, Sağlık Bakanlığımızdan sorumluluklarını yerine getirmesini, çalışanlarının sorunlarını çözmesini bekliyoruz. Sağlıkta şiddetin olmadığı güvenli bir çalışma ortamı talep ediyoruz. Sağlıkta şiddet yasasının Türk Ceza Kanununda yer bulması gerektiğini düşünüyoruz. Ek ücretlerin emekli maaşına yansıtıldığı insani koşullarda emeklilik hakkı talep ediyoruz. Fiili hizmet zammının- yıpranma payının tüm sağlık çalışanlarının hakkı olduğuna inanıyoruz. Sağlık okuryazarlığının artırılması gerektiğini, gereksiz ilaç ve rapor taleplerinin, uygunsuz- yasa dışı isteklerin önüne geçilmesini talep ediyoruz. Performans uygulamasının sağlıktaki temel motivasyon kaynağı olamayacağının fark edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ücret kesintisi yaşamadan ücretli yıllık izin hakkının ve diğer tüm izinlerin sağlık çalışanlarının da anayasal hakkı olduğunu ve buna uygun düzenlemeler yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ücretlerde geriye gidişin kabul edilemeyeceğini söylüyoruz. Muayene sayılarının, hastane başvurularının, tedavi edici hekimliğin artırılması yerine koruyucu hekimliğe öncelik verilmesinin toplum sağlığının ve ülke ekonomimizin olmazsa olmazı olarak sağlıkta birinci öncelik olması gerektiğine inanıyoruz. Hekim-hasta ilişkisinin karşılıklı saygı ve güvene dayandığının bilincinde olarak Tıp Bayramımızı kutlayabileceğimiz günleri görmeyi arzu ediyoruz. Bütün bu nedenlerle hekimlik mesleğimizin hak ettiği saygıyı gördüğü güne kadar 14 mart Tıp Bayramlarımızı Bayram gibi kutlayamıyoruz Teşekkür ve saygılarımla.

“RADYOLOJİK TETKİK SAYISINDA BİRİNCİ OLMADIĞIMIZ BAYRAMLARA…”

Türk Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Tamer Kaya:

“Radyolojik tetkiklerin sayısında gereksiz tetkiklerle dünya birincisi olmadığımız, Radyolojik yöntemleri etkin ve gerçekten ihtiyacı olanlara daha fazla kullandığımız nice tıp bayramlarını kutlamak dileğiyle.”

“ŞİDDETTEN ARINMIŞ BİR SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN OLDUĞU YILLARA…”

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur

14 Mart Tıbbiyeliler günü, ilk olarak 14 Mart 1919 tarihinde, görünürdeki amacı Tıbhane-i Amire'nin açılış gününü kutlamak gibi gösterilerek, Tıbbiyeyi İngilizlerin işgal etmesini protesto amacı ile toplanmıştır. Tıbbiyelilerin yaptığı bu toplantı İstanbul'un emperyalist işgalini protesto eden ilk toplantıdır. Bundan 20 yıl sonra ve 1938'de bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır. 1976 yılından itibaren 14 Martı da içine alan 14-21 Mart haftası “Tıp Haftası” olarak ve çeşitli etkinlikler ile tıp ortamını irdelemesi olarak değerlendirilmiştir. 2000'li yıllardan sonra gelişen ulusal ve uluslararası ortam tıbbiyeliyi yalnızca özlük hakkı kaygısı ile değil, ulusal bağımsızlık endişesi ile de yaşar hale gelmiştir. Öyle anlaşılıyor ki “14 Mart Direnişinden” “Tıp Bayramı'na dönüşen tıbbiyeli hareketi, Tıp Bayramından tekrar “Direnişe” dönüşmeye adaydır. 14 Mart'ın Tekrar bayram olarak kutlanması ise şiddetten arınmış bir sağlık sektörü ve ulusal beka endişesinin yaşanmayacağı yıllara kalmıştır.

“DÖVÜLDÜK, SÖVÜLDÜK, ÖLDÜRÜLDÜK AMA…”

Bursa Aile Hekimliği Derneği 2. Başkanı Dr. Mehtap Gürbüz Aslan:

Büyüyünce doktor olacağım diyerek gittim hep okullarıma… Üniversite tercihlerim ise tıp fakültesi oldu elbet… Ve 1990 yılından itibaren tıbbiyeliyim. Hiçbir gün bile pişmanlık duymadım. 14 Mart, Türk hekimlerinin geçmişte de vatanı için elini taşın altına koymaktan imtina etmeyen meslektaşlarımızın eliyle bayram oldu ve bu gün de aynı bilinçle devam etmekteyiz. İyi hekimlik ruhla yapılır, sevgiyle sürdürülebilir olur. Doktor olmaktan onur duyuyorum. Hayatımızı insan sağlığına adadık, dövüldük, sövüldük, öldürüldük ama yine de dönmedik yeminimizden… Sağlık emekçilerinin değerinin bilindiği,yıpranma payının dikkate alındığı, özlük haklarımızın düzeltildiği, sağlık okur yazarlığının arttığı günlerin özlemiyle… Tıp bayramımız kutlu olsun…

“ASLA VAZGEÇMİYORUZ”

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uğurlu:

Özveriyle çalışmaktan, bilim ışığında hizmet etmekten, hastalarımızı can kulağıyla dinlemekten asla vazgeçmiyoruz. Sağlıklı bir toplum için… Tıp Bayramımız kutlu olsun…

İşte sosyal medyadan 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları…

Tüm sağlık çalışanı kardeşlerimin #14MartTıpBayramı nı tebrik ediyor sağlıklı, başarılı ve mutluluk dolu yıllar diliyorum. pic.twitter.com/FT9uhR8sSj — Dr Ahmet Demircan (@Dr_Demircan) 14 Mart 2018

Biz hekimler acıyı dindirdiğimiz her çehrede bir bayram yaşasak da #14MartTıpBayramı başkadır❤️

Hem hangimiz biraz şımartılmak istemez ki?☺️ pic.twitter.com/dCbPjueptQ — Dr Kerem Kınık (@drkerem) 14 Mart 2018

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