Kadınlarda kalp krizinin 3 önemli işareti

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez anlattı. Kadınlarda kalp hastalıklarının artık daha fazla görüldüğünü belirten Prof. Dr. Sönmez, “Ancak birçok kadın belirtileri ciddiye almadığı için kalp krizi geçirerek, yaşamını yitiriyor” dedi ve önemli uyarılarda bulundu.

Nazan DOĞANER HALICI

Koroner kalp hastalığında en bilinen belirti göğüs ağrısı olmasına rağmen bu şart değildir… Bazen de belirtiler olmasına rağmen kadınlar, ağrıya erkeklerden daha tahammüllü oldukları için ihmalkâr davranırlar. Pek çok kadın belirtileri yok sayıp, gündelik hayatına devam eder. Ancak bu yüzden kalp krizi kaçınılmaz olur. Dolayısıyla şu 3 belirtiye önemle dikkat edilmesi gerekir:

1 – Eforla veya istirahatte göğüs, boyun, çene ve sırta vuran ağrı

2 – Çabuk yorulma

3 – Çarpıntı

Tüm bunların özeti; daha önce olmayan bu tür yakınmalardan birinin bile ortaya çıkması ciddiye alınmalıdır.

Menopoz belirtisiyle de karışır

Kadınların özellikle 40 yaş sonrası yaşadığı soğuk ter dökme, nefes daralması ve sıcak basması gibi problemleri menopozla ilişkilendirdiği için altında yatan kalp sorunları göz ardı edilebilir. Bu sebeple menopozun başlangıcında kadınların mutlaka bir kardiyoloji uzmanına muayene olup, gerekli tetkikleri yaptırması hayati önem taşır.

Östrojen bitince kalp hastalıkları tetiklenir

Östrojen etkinliğinin azalması ve bitmesiyle birlikte kadınlar da erkekler kadar koroner kalp hastalıkları riskini taşımaya başlar. Ortaya çıkan diyabet, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon hızlı bir sürece girer ve koroner kalp hastalığını tetikler. “Madem östrojen hormonu kadınları koroner kalp hastalıklarından koruyor, ileri yaştaki erkeklere de biraz östrojen vererek koroner hatalıklarından koruyalım” fikri felaketle sonuçlanmış, tam ters sonuç alınmıştır. Görüyoruz ki tabiat o hormonu ve avantajlarını kadın için vermiştir.

Sigara uyarısı

Kadınlarda kalp damar hastalıklarından ölümler erkeklere göre daha yüksektir. Çünkü östrojeni parçalayarak menopozu hızlandırır. Bu nedenle kadınların kesinlikle sigara kullanmaması gerekir.