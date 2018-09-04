Kafa tabanı tümörleri nasıl belirti veriyor?

Kafa tabanı cerrahisinde uzmanlaşmış olan Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, bu alanın beyin cerrahisindeki en riskli bölge olduğunu söylüyor. Kafa tabanı cerrahisinin; tümörler, damar lezyonları, gelişim anomalileri, konjenital anomaliler gibi problemlerle ilgilendiğini belirten Bozbuğa, bu bölgede oluşan tümörlerin belirtileri hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, kafa tabanı cerrahisi hakkında bilgiler verdi ve beyin tümörlerinin belirtililerini anlattı:

Kafa tabanı cerrahisi, beynin oturduğu kısımdaki problemlerle ilgileniyor. Tümörler, damar lezyonları, gelişim anomalileri, konjenital anomaliler bu bölgede en çok görülen problemler arasında sayılıyor. Beynin bu kısmına cerrahi müdahalede bulunmak çok zordur yani beyin cerrahisinin en zor alanı diyebiliriz. Beyin o bölgeyi örtmüş olduğu için oraya ulaşmak çok zordur ve bütün hayati yapılar kafa tabanında birbirleriyle iç içe olduğu için müdahale edilmesi en riskli bölgedir.

Bu cerrahi alan bir yönüyle yeni, bir yönüyle değil. Kafa tabanına yüz yıl önce de müdahaleler yapılmış ama son 30 yıl içinde teknolojinin çok ilerlemesiyle yeniden gündeme gelen bir cerrahi alan. Bazen kafa tasını keserek, bazen de vücut boşluklarından yani burundan, ağızdan girip cerrahi müdahale yapabiliyoruz. Ama çoğunlukla kemik pencere açmak gerekiyor.

Kafa tabanında her bir milimetre çok şey ifade ediyor. Beyin, cerrahi sırasında sürekli oyun kurduğunuz, strateji yaptığınız, duruma göre çok ince planlar yaptığınız bir alan. Bunu önceden tümüyle öngörüp planlamak mümkün değil.

EN SIK GÖRÜLEN TÜMÖR: MENİNGİOM

Beyinde 130 tür civarında tümör çeşidi görülüyor. Bunlar arasında çok yaygın ve nadir görülenleri var. Kafa tabanı tümörleri diğer bölgelerdeki kadar çok görülmüyor. Ancak görüldüğünde de çok ağır tablolara sebep oluyor. O bölgede bulunan beyin zarı beyni ve tabanı tümüyle sarıyor. İşte o zardan çıkan meningiom dediğimiz tümörler var ki kafa tabanında en sık gördüğümüz tümörler bunlardır. Meningiyom beyin tümörlerinin de yüzde 15 ile 20’sini oluşturur. Kafa tabanında kemik ve kıkırdak dokudan çıkan tümörler de bu gruba girer. Ayrıca kafa tabanında kafa sinirleri var ki burada çıkan tümörler de kafa tabanı tümörü sayılıyor. Kafa tabanı cerrahisi sadece tümörlerle ilgilenmiyor; o bölgedeki anevrizmalar ve diğer damarsal problemler, doğuştan anomaliler, şekil bozuklukları gibi ya da travmalarda da yine kafa tabanı cerrahisini yapıyoruz.

KAFA TABANI TÜMÖRLERİ NASIL BELİRTİ VERİYOR?

Beyin çok fonksiyonel bir organ olduğu için tümörlerinin belirtileri çok çeşitli olabiliyor. Kafa tabanı tümörlerinin çoğunluğu iyi huylu olduğu yani yavaş büyüyen tümörler olduğu için geç anlaşılıyor. Çünkü vücudun ve daha fazlasıyla beynin bir adaptasyon mekanizması vardır ve yavaş gelişen bir sorun karşısında duruma dapte olma kapasitesini kullanıyor ve tümör büyük bir hacme ulaşana kadar bir belirti vermiyor. Yani sinsi bir hastalık diyebiliriz.

Kafa tabanı tümörleri bize geldiğinde genellikle büyük bir hacme ulaşmış oluyorlar. Beynin tabanında kafa sinirleri olduğu için görme bozuklukları, koku bozuklukları, yüz felçleri, yutma güçlükleri görülebiliyor. Beyin sapını etkilediklerinde kolda ya da bacakta kuvvet kayıpları, duyu bozuklukları, yürüme bozuklukları, çift görmeler gibi belirtiler verebiliyor. Tabi bu belirtiler başka hastalıkların da belirtisi olabiliyor. Ama bugün görüntüleme tekniklerinin gelişmesi tanı koymayı çok kolaylaştırdı. MR ve renkli MR ile tümörün varlığını anlayabiliyoruz ve teşhisten sonra pek çok inceleme ile küçük ayrıntıları yakalayabiliyoruz.

Kafa tabanı ameliyatları zor ve uzun süren ameliyatlardır. Bir hastamın ameliyatının tam 19 saat sürdüğünü hatırlıyorum. Sonrasında da bütün hayati parametrelerinin çok iyi takip edilmesi yani yoğun bakımda birkaç gün kalması gerekiyor.

GENETİK Mİ?

Genetik penetransın ne ölçüde olduğu önemli. Beyin tümörlerinin bazılarında genetik etkiler ortaya kondu ama birebir genetik etkinin neden olduğu bir tümör yok.

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