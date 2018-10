Kalben: Kanser hastalarının yanında olmak beni mutlu ediyor

Meme kanseri hastaları için 'Yaşamak Var Ya' isimli bir beste yapan Kalben, "Meme kanseri olan kadınlarımıza birebir candan bir destek olamasam da en azından psikolojik olarak, bir insanın üzerindeki o depresyonun ve kaygının, çok sevdiği birini ya da bir şeyi veya yaşam umudunu kaybetmenin ne demek olduğunu bildiğim ve beni müzik iyileştirdiği için müzikle destek vermeyi seçtim" dedi.

Müzisyen Kalben, ileri evre meme kanseri hastalığını ve hastalarını fark ettirmek için “Yaşamak Var Ya” isimli bir beste yaptığını belirterek, “Metastatik dediğimiz ileri evre meme kanseri hastalarının yalnız olmadığını gösterip hep birlikte olduğumuzu, sevgiyle, umutla ve destekle birlikte bir şeyleri ortadan tamamen kaldıramasak bile günlük hayatımızdaki olumsuz etkilerini kaldırabileceğimizi görmek ve hissedebilmek beni mutlu ediyor.” dedi.

Kalben, yaptığı açıklamada, bestelediği şarkının her tıklanmasında bir hastaya el uzatılacağını aktararak, meme kanserinin ileri evresi olarak tanımlanan “metastatik” hastalığı olan kadınların ve yakınlarının yaşadığı acıları hafifletmek adına, psikolojik destek verecek olan çalışmalara dahil olduğu için gururlu olduğunu söyledi.

Meme kanseriyle mücadele eden kadınlarla gurur duyduğunu dile getiren Kalben, “Kadınlarla tanışıyor, sohbet ediyor ve konuşuyorum. Cesaretlerinden, hayatlarından ve hikayelerinden ilham alıyorum. Diliyorum ki dünyada artık hiç böyle bir şey kalmasın, hiçbirimiz böyle acı çekmeyelim ama bu acıyı çekeceksek de paylaşalım, hep birlikte çekelim. Bu sadece o hastalığa sahip insanların değil, onların yanında olarak hepimizin derdi olsun. Bu derdi paylaşarak birlikte yüklenelim.” ifadelerini kullandı.

Kalben, kadınlara verilecek olan psikolojik danışmanlığın, hastalık sürecinde önemli bir etken olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Öncelikle metastatik dediğimiz ileri evre meme kanseri hastalarının yalnız olmadığını gösterip hep birlikte olduğumuzu, sevgiyle, umutla ve destekle birlikte bir şeyleri ortadan tamamen kaldıramasak bile günlük hayatımızdaki olumsuz etkilerini kaldırabileceğimizi görmek ve hissedebilmek beni mutlu ediyor. Özellikle de müzik yoluyla bunu yapabilmek bana çok büyük gurur veriyor. Bu güçlü kadınların, özellikle metastatik meme kanserinden yana rahatsız olan dünya güzeli kadınların yanında olan bir projenin bir parçasıyım. Çünkü böyle kıymetli bir davanın bu tarafında olduğum için ‘Kronik bir hastalık haline getirip, bizde yarattığı depresyon, panik atak gibi bazı psikolojik dışa vurumları nasıl ortadan kaldırabiliriz, kadınlarımızı nasıl destekleyebiliriz?’ diye çalışmaktan dolayı çok mutlu oluyorum. Çünkü biliyorum ki bazen insanların sorunları hiç bitmeyecekmiş, hiç ortadan kalkmayacakmış gibi görünüyor.”

“İNSANLARA ‘YAŞAMAK VAR YA’ DEMEK İSTEDİM”

Toplumun kadınlardan her zaman çok güzel, güçlü, ayakta ve bakımlı olmasını beklediğine vurgu yapan Kalben, “Toplumun beklentisi karşısında da insan, hasta olduğu zaman ne yazık ki kendini yüzde 100 mükemmel olamadığını hissediyor ve bu durum insanı aşağıya çekebiliyor. Güzel kadınlarımızı hiçbir zaman hiçbir hastalık aşağı çekemesin. Her zaman yaşamanın kıymetini ve ne kadar önemli olduğunu hissedebilelim, kıymetini bilelim, hayatta olduğumuz için mutlu olabilelim ve her gün yeniden umutlanabilelim. Bizi bir hastalık alaşağı edemesin diye bu uğurda savaşıyor olmak, mücadele ediyor olmak, böyle bir savaşın içinde olmak, insanı var etmek için savaşmak ise beni çok mutlu ediyor.” diye konuştu.

Kalben, meme kanseri olan kadınlar için besteleyip yazdığı “Yaşamak Var Ya” isimli şarkısını yazarken nelerden etkilendiğini anlatarak, şöyle devam etti:

“Gün içerisinde küçücük bir detay, bir çocuk veya çok güzel bir kadın görürsünüz ve belki 65-70 yaşlarındadır ama saçını öyle güzel yapmıştır, öz güvenle yürüyordur. Veya dedesiyle birlikte kuşlara yem atan küçük bir torun görürsünüz. Ben de şarkımı yazarken beni umutlandıran şeyleri düşünmek istedim çünkü umutlanmayı unutabiliyoruz. Ağır hasta olmamıza ve bu kadar ağır bir dertle baş ediyor olmamıza gerek yok. O kadar basit şeyler için umutlarımızı kaybedebiliyoruz ki bu şarkıyla ben, sadece umutlanabilmeyi hatırlatmak istedim. İnsanlara ‘Yaşamak Var Ya’ demek istedim. Birlikte, hep birlikte… O yüzden bu şarkıyı birlikte söyleyecek olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bu güzel insanların hanelerine girecek, onların kulaklarında, yürüdükleri yollarda fon müziği olmak, o güzel-güçlü kadınların, onların çocuklarının, ailelerinin, insanların hayatlarında müzikle ve şarkıyla yer almak çok güzel. Çok şanslıyım, böyle enfes bir davanın yüzü olabilmek benim için çok önemli olduğunu belirtmek isterim.”

“MÜZİK BU GÜZEL İNSANLARI İYİLEŞTİRSİN”

Annesini tedavisi olmayan bir hastalık nedeniyle kaybettiğini belirten Kalben, rahatsızlığını öğrendikten sonra öleceğini bilerek, elinden hiçbir şey gelmeden beklemenin ne anlama geldiğini ve bu durumun yaşattığı psikolojik zorluğun etkisini uzun zaman üzerinden atamadığını anlattı.

Kalben annesini kaybettikten sonra çok uzun yıllar boyunca depresyonun etkisi altında yaşadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Anneciğimi kaybettikten sonra yaklaşık 10-11 yılımı tam anlamıyla ne yaptığımı bilmeden, günlerimi karanlık içerisinde geçirdim. Bunu yaşadığım için işin fiziksel tarafını bilmesem de en azından psikolojik tarafını biliyorum. Meme kanseri olan kadınlarımıza birebir candan bir destek olamasam da en azından psikolojik olarak, bir insanın üzerindeki o depresyonun ve kaygının, çok sevdiği birini ya da bir şeyi veya yaşam umudunu kaybetmenin ne demek olduğunu bildiğim ve beni müzik iyileştirdiği için müzikle destek vermeyi seçtim. Müzik sayesinde tanıştığım güzel insanlar beni iyileştirdiler. Çocuklar, genç kızlar, genç oğlanlar, nineler, dedeler beni iyileştirdiler. Konserlerimizde tanıştığımız, sokaklarda gördüğümüz, ofislerden videolar atan, şantiyelerden bize şarkı söyleyip gönderen işçiler… Beni o insanlar, onların güzel sesleri ve yüzleri iyileştirdi. Diliyorum ki müzik bu güzel insanları da iyileştirsin, en azından bir yerde destek olsun.”

Acıların ve yasın paylaşılması gerektiğini söyleyen Kalben, sözlerini, “Derdimiz varsa dermanını da birlikte bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Dermanı yoksa da derdi birlikte paylaşabileceğimizi ve hep birlikte kalender olup, omuz omuza verip, yine de ‘Yaşamak Var Ya’ diyebileceğimizi düşünüyorum. Yaşamak her haliyle herkes için çok güzel olmalı. Nasıl bir derde sahip olurlarsa olsunlar, bu insanların yanında olmalıyız, onlara destek vermeliyiz ve yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz. Bu derdin sadece onlara ait bir dert olmadığını hissettirmeliyiz. Onlarla bu derdi paylaştığımızı hissettirmeliyiz, buna inanıyorum.” diye tamamladı.

