Kan çıbanı küçük, kırmızı ve sert bir şişliktir. Büyüdükçe ağrısı ve gerginliği artar. En sonunda baş verir. Bir süre sonra da, orta kısmı yumuşar, sarılaşır ve içindeki cerahat (irin) boşalır. Sıklıkla bileklerde, sırtta, omuzda, kaba etlerde, ensede, yüzde, burunda, boyunda oluşabilen kan çıbanı nedir? Kan çıbanının nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Alkol kullanımı, şeker hastalığı, kan hastalıkları, sağlıksız beslenme, vitamin ve protein eksikliği, şişmanlık, dar kıyafeler gibi nedenlerle ortaya çıkan kan çıbanı hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Kan çıbanı nedir? Kan çıbanının nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

KAN ÇIBANI NEDİR?

Kan çıbanı, kılların dibinde başlayıp süratle büyüyen bir iltihaptır. Tıp dilinde frankül olarak adlandırılır. Özellikle sırt, ense ve yüzde meydana gelir. Sebebi; “Stafilokok” cinsi mikroptur.

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KAN ÇIBANI NEDEN OLUR?

Başlıca sebep “Stafilokok” cinsi mikroptur. Bu mikrop, herhangi bir hastalığa sebebiyet vermeden, deri yüzeyinde de oluşabilir. Derinin tahrişine neden olan kıl köklerine saldırarak, çatlaklık oluşturduğundan bunlar çoğalıp çıban haline gelirler. Diğer nedenleri ise şöyledir;

– Vitamin ve protein eksikliği

– Sağlıksız beslenme

– Hareketsizlik, sürekli oturma

– Fazla kilo

– Dar kıyafetler

– Sentetik kumaşlar

Kan çıbanı sürekli olarak tekrarlıyorsa nedenleri şunlardır:

– Alkolizm

– Beslenme bozukluğu

– Şeker hastalığı

– Kan hastalıkları

– Kansızlık

– Kanser

– Kemoterapi

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KAN ÇIBANI BELİRTİLERİ

İltihaplı bölgenin merkezinde kan dolaşımının yavaşlaması çevre dokuya sızarak şişkinlik yapmasıdır. İlk belirti kaşıtıdır. Kaşıntının giderek acıya dönüşmesi ve etkilediği alanın genişlemesiyle birlikte, bölgede kızarıklık başlar. Giderek bölgede sertlik oluşur, elle dokunulduğunda sıcaklık hissedilir. Bazı kişilerde ateşin yükselmesiyle birlikte, etraftaki lenf bezlerinde şişme ortaya çıkabilir. Kan çıbanının olgunlaşmasıyla birlikte içindeki irinin bir bölümü akar. Boşluk oluşan alanda iyileşmeyle birlikte iz kalabilir. Bazı hastalarda ise, kan çıbanı iyileşirken, başka bölgede yenisi çıkar. Bu yayılma fronküloz olarak tanımlanır. Kan çıbanının kaybolması haftalarca, hatta aylarca sürebilir.

KAN ÇIBANI TEDAVİSİ

Kan çıbanının büyümesi, ilk aşamada üzerine tentürdiyot sürülerek, Arap sabunu ile yıkayıp temizlenerek veya güneş banyosuyla durdurulabilir. Kan çıbanı sıkarak temizlenmez. Çünkü bu kişide kemik iltihabı oluşmasına, apse oluşumuna, böbrek iltihabına vs. sebep olabilmektedir. Yüzde çıkanların mutlaka hekime gösterilmesi gerekir. Kan çıbanının bazı durumlarda yarılarak iltihabının boşaltılması gerekebilir. Kan çıbanı tedavisinde, daha sonraki aşamada tahrişin önlenmesi ve antibiyotik merhemlerinin uygulanmasıdır.