Karaciğer yetmezliği nedir? Nasıl tedavi edilir? Karaciğer yetmezliği nedenleri ve belirtileri…

Karaciğer yetmezliği acil tıbbi bakım gerektiren yaşamı tehdit eden bir durumdur. Çoğu zaman, karaciğer yetmezliği yavaş yavaş ve uzun yıllar boyunca ortaya çıkar. Bununla birlikte, akut karaciğer yetmezliği olarak bilinen daha nadir bir durum hızlı bir şekilde meydana gelir. Peki, karaciğer yetmezliği nedir? Karaciğer yetmezliği nasıl tedavi edilir? Karaciğer yetmezliği nedenleri ve belirtileri hakkında merak edilenleri haberimizde detayları ile bulabilirsiniz...

Karaciğer vücuttaki ikinci en büyük organdır ve birkaç farklı işlevi yerine getirir. Karaciğer, yediğiniz ve içtiğiniz her şeyi işler, vücudunuzun kullanması için enerji ve besinlere dönüştürür. Alkol gibi zararlı maddeleri kanınızdan ayırır ve vücudunuzun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olur. Virüslere veya zararlı kimyasallara maruz kalmak karaciğere ciddi zararlar verebilir. Şimdi, karaciğer yetmezliği nedir? Karaciğer yetmezliği nasıl tedavi edilir? Karaciğer yetmezliği nedenleri ve belirtileri hakkında bilinmesi gerekenleri açıklamaya çalışacağız… İşte her yönüyle karaciğer yetmezliği…

KARACİĞER YETMEZLİĞİ NEDİR?

Karaciğer yetmezliği, karaciğerin büyük bir kısmının onarımı imkansız derecede hasar gördüğü ve karaciğerin artık işlev görmediği zaman ortaya çıkar.

Karaciğer yetmezliği akut veya kronik olabilir.

Akut karaciğer yetmezliği

Akut karaciğer yetmezliği hızlı gelişir. Haftalar hatta günler içinde herhangi bir semptom göstermeden aniden ortaya çıkabilir. Akut karaciğer yetmezliğinin yaygın nedenleri arasında, mantarlardan zehirlenme veya aşırı doz ilaç kullanımı sayılabilir.

Kronik karaciğer yetmezliği

Kronik karaciğer yetmezliğinde, akut karaciğer yetmezliği formuna göre, sorunlar çok daha yavaş ortaya çıkar. Herhangi bir semptom göstermeden aylar hatta yıllar alabilir. Kronik karaciğer yetmezliği genellikle uzun süreli alkol kullanımının neden olduğu sirozun bir sonucudur. Siroz, sağlıklı karaciğer dokusuna hasar verdiği zaman ortaya çıkar. Kronik karaciğer yetmezliği sırasında, karaciğeriniz iltihaplanır. Bu iltihaplanma zamanla skar dokusunun oluşumuna neden olur.

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KARACİĞER YETMEZLİĞİNİN NEDENLERİ

Karaciğer yetmezliğine sebep olabilecek pek çok hastalık, çevresel faktörler ve sağlık durumları vardır. Bunlardan bazıları şunları içerir:

– Hepatit B

– Hepatit C

– Uzun süreli alkol tüketimi

– Siroz

– Hemokromatozis (vücudun çok fazla demir emmesi ve depolamasına neden olan kalıtsal bir bozukluk)

– Yetersiz beslenme

– Bazı ilaçlar

– Koroner kalp rahatsızlıkları

– Şeker hastalığı

– Kandaki yüksek kolesterol ve trigliserid seviyeleri

– Uzun süreli kortikosteroid tedavileri

KARACİĞER YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ

Karaciğer yetmezliğinin ilk belirtileri çoğu zaman herhangi bir koşuldan dolayı olabilir. Bu nedenle, karaciğer yetmezliğini başlangıçta teşhis etmek zor olabilir. Erken belirtiler şunlardır:

– Mide bulantısı

– İştahsızlık

– Yorgunluk

– İshal

– Cilt renginin değişmesi

– Kaşıntı

Bununla birlikte, karaciğer yetmezliği ilerledikçe, semptomlar daha ciddi hale gelir ve acil bakım gerektirir. Bu belirtiler ise şunlardır:

– Sarılık

– Normalden daha kolay kanama ve morarma

– Yüksek nabız (taşikardi), düşük tansiyon

– Karında şişlik

– Zihinsel dezoryantasyon veya konfüzyon (hepatik ensefalopati olarak bilinir)

– Dışkıda kan

– Uykusuzluk

– Koma

KARACİĞER YETMEZLİĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Yeterince erken saptanırsa, anti-enflamatuvarlar, antikonvülsanlar,

antibiyotikler ve doğum kontrol hapları gibi ilaçlarda doz aşımının neden olduğu akut karaciğer yetmezliği bazen tedavi edilebilir ve etkileri tersine çevrilebilir. Benzer şekilde, eğer bir virüs karaciğer yetmezliğine neden oluyorsa, virüsün seyrini tamamlayıncaya kadar semptomları tedavi etmek için bir hastanede destekleyici bakım verilebilir. Bu durumlarda, karaciğer bazen kendi kendine iyileşir.

Uzun süreli bozulmanın sonucu olan kronik karaciğer yetmezliği için, başlangıçtaki tedavi hedefi, karaciğerin hangi kısmının hala çalıştığını belirlemek olabilir. Bu mümkün değilse, o zaman bir karaciğer nakli gereklidir. Günümüzde karaciğer nakli genellikle başarılı olan yaygın bir işlemdir.