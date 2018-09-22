Komşusu yüzünden engelli kızını sokağa çıkaramıyor

Sermin Atalay, doğuştan engelli olan kızını yaşıtları gibi dışarı çıkarmak ve okula götürmek istiyor. Ancak Atalay'ın iddiasına göre komşusu kapının önündeki ayakkabılığı kaldırmadığı için kızının isteklerini yerine getiremiyor.

Bursa'da bir anne, doğuştan engelli 20 yaşındaki kızını, komşusunun ayakkabılığı yüzünden ne parka, ne de okula götürebiliyor.

Bursa'da 2 kızı ile birlikte Gürsu ilçesinde oturan Sermin Atalay, kızına verdiği sözleri yerine getiremediği için gözyaşı döküyor. Doğuştan engelli olan 20 yaşındaki Ayşen Aşkın Ustabaş, yaşıtları gibi dışarı çıkmak ve okula gitmek istiyor. Çocuğuna söz veren 46 yaşındaki anne Sermin Atalay, ailesinin de yardımı ile tekerlekli sandalyeyi merdivenlerden kolaylıkla inebileceği cihaza kavuştu. Çocuğunun tekerlekli sandalyesine engel olan merdivenleri bu cihazla aşan anne, komşunun ayakkabılığını aşamadı. Yaptığı başvurular ve ikazlarla büyük ayakkabılığı kaldırtmayı başaran anne, yerine konan diğer ayakkabılığa çare bulamadı.

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan anne Atalay, “Kızım doğuştan engelli olduğu için bakımını ve bütün ihtiyaçlarını benim karşılamam gerekiyor. Bu evi anne ve babama almıştım. Onlar vefat edince ben geldim. Birinci kat olmasına rağmen merdivenleri var. Kat asansörü yok. Aileden gelen irsi hastalığım da olduğu için kızımı kucaklayarak merdivenlerden indiremiyordum. Ailemin de desteği ile tekerlekli sandalyenin merdivenlerden rahatça inebilmesi için cihaz aldık. Ancak bu sefer de komşum yaptığımız ikazlara rağmen kapısının önündeki ayakkabılığı kaldırmadı. Noter aracılığı ile apartman yönetmeliğine aykırı olduğu için ihtar çektik. Büyük olan ayakkabılığı kaldırarak yerine küçük bir ayakkabılık koydu. Ama o da bizim bu cihazı kullanmamıza engel teşkil ediyor” dedi.

Bakanlığa kadar şikayette bulunduğunu ve yetkililerin geldiğini dile getiren Atalay, “Ancak ne kadar dil dökseler de onlarda ayakkabılığı kaldırmaya ikna edemedi. Ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Ankara'daki yetkililerden yardım bekliyorum. Bizi görün ve sesimizi işitin” diye konuştu.

İHA