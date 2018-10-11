Tam kan sayımında (CBC) bulunan değerlerden biri de MCH'dir. MCH, kan hücreleri ile ilgili önemli ve değerlendirilmesi gereken bir değeri ifade etmektedir. MCH “ortalama korpusküler hemoglobin” anlamına gelir. Şimdi MCH nedir? MCH yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? birlikte öğrenelim...

MCH kan testi, beyaz kan hücrelerini (WBC) ve trombositleri hem de hemoglobin ve kırmızı kan hücrelerini kontrol eden, kan bileşimini değerlendiren tam kan sayımı adı verilen kan testinin bir parçası olarak yapılır. Peki, MCH yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

MCH NEDİR?

MCH “ortalama korpusküler hemoglobin” anlamına gelir. Bir MCH değeri, tek bir kırmızı kan hücresinde bulunan ortalama hemoglobin miktarına karşılık gelir. Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerindeki oksijeni dokulara taşıyan bir proteindir. MCH değeriniz diğer iki değerle, ortalama korpusküler volüm (MCV) ve ortalama korpusküler hemoglobin konsantrasyonuyla (MCHC) ilişkilidir. Birlikte MCH, MCV ve MCHC bazen kırmızı kan hücresi endeksleri olarak adlandırılır.

MCV, kırmızı kan hücrelerinizin ortalama büyüklüğünün bir ölçüsüdür. MCH sonuçları MCV sonuçlarını yansıtmaktadır. Bunun nedeni daha büyük kırmızı kan hücrelerinin genellikle daha fazla hemoglobin içerdiği, daha küçük kırmızı kan hücrelerinin daha az olma eğiliminde olmasıdır.

MCHC, tek bir alyuvarda birim hacim başına hemoglobin miktarının bir hesaplamasıdır. MCH ve MCHC arasındaki fark, MCHC ölçümü MCHC’nin değilken kırmızı kan hücresinin hacmini veya boyutunu dikkate almasıdır.

MCH SEVİYESİ NASIL BELİRLENİR?

MCH seviyeniz, tam kan sayımı (CBC) ile belirlenir. Doktorunuz anemi ve enfeksiyon da dahil olmak üzere geniş bir aralıktaki koşulları taramak için CBC testi istiyebilir. CBC, kırmızı ve beyaz kan hücrelerini ve ayrıca trombositleri test eder. MCH kırmızı kan hücresi analizi kullanılarak hesaplanır.

MCH, belirli bir hacimde bulunan hemoglobin miktarının mevcut olan kırmızı kan hücrelerinin sayısına bölünmesiyle hesaplanır. MCH için normal aralık 27.5 ila 33.2 piktogram (pg) arasındadır.

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DÜŞÜK MCH NE ANLAMA GELİR?

27.5 pg’nin altında hesaplanan bir MCH değeri düşük MCH olarak kabul edilir. Bu, kırmızı kan hücresi başına düşük miktarda hemoglobin mevcut olduğu anlamına gelir.

DÜŞÜK MCH NEDENLERİ

Düşük bir MCH değeri tipik olarak demir eksikliği anemisinin varlığını gösterir. Demir hemoglobin üretimi için önemlidir. Vücudunuz hemoglobin üretmek için yediklerinizden az miktarda demiri emer. Demir eksikliğinin genel nedenlerinden bazıları, majör cerrahi, travma veya kan kaybı gibi durumlardır.

Daha nadir durumlarda, düşük MCH, talasemi adı verilen genetik bir durumdan kaynaklanabilir. Bu durumda hemoglobin üretimi sınırlıdır. Bu, kan akışınızda dolaşan çok sayıda kırmızı kan hücresi olmadığı anlamına gelir.

DÜŞÜK MCH BELİRTİLERİ

Düşük MCH değeriniz varsa, aşağıdaki belirtilerle karşılaşabilirsiniz:

– nefes darlığı

– göğüs ağrısı

– hızlı nabız

– Yorgunluk veya halsizlik

– Çok uçuk veya sarımsı cilt

– Baş ağrısı

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YÜKSEK MCH NE ANLAMA GELİR?

33.2 pg üzerinde hesaplanan bir MCH değeri yüksek MCH olarak kabul edilir. Bu, kırmızı kan hücresi başına daha büyük miktarda hemoglobin mevcut olduğu anlamına gelir.

YÜKSEK MCH NEDENLERİ

Yüksek MCH değerine sıklıkla B vitaminleri, özellikle B-12 ve folat eksikliği nedeniyle anemi neden olabilir. Kırmızı kan hücresi yapmak için bu vitaminlerin her ikisi de vücudunuza gereklidir. Diyetinizde B vitaminleri düşükse veya vücudunuz B-12 veya folatı düzgün bir şekilde emmezse, bu tür anemi gelişebilir. B-12 eksikliğinin belirtilerini bilmek önemlidir.

YÜKSEK MCH BELİRTİLERİ

Yüksek MCH değeriniz varsa, aşağıdaki belirtilerle karşılaşabilirsiniz:

– Nefes darlığı

– Göğüs ağrısı

– Hızlı nabız

– Yorgunluk veya halsizlik

– Çok uçuk veya sarımsı cilt

– Baş ağrısı

B-12 eksikliğine bağlı aneminiz varsa, aşağıdaki belirtileri de yaşayabilirsiniz:

– Ellerinizde veya ayaklarınızda karıncalanma veya iğne batması

– Mide bulantısı ya da kusma

– Şişkinlik ve gaz

– Depresyon veya karışıklık gibi zihinsel belirtiler

Folat eksikliği nedeniyle aneminiz varsa, aşağıdaki ek belirtileri yaşayabilirsiniz:

– İshal

– İştah kaybı

– Sinirlilik

– Pürüzsüz veya hassas bir dil