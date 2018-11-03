Meme kanserinde 1 ayda 2 bin erken teşhis

Sağlık Bakanlığınca meme kanseri farkındalık ayı olan ekim ayında 81 ilde kanser taramaları yapıldı. Yapılan taramalarda 100 bin kişi kanser taramasından geçti ve 2 bin kişi erken evrede teşhis edildi.

Sağlık Bakanlığınca ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı kapsamında ülke çapında 100 bin kadına yapılan taramalarda 2 bin kişiye erken evrede meme kanseri tanısı konuldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkça meme kanseri farkındalık ayı olan ekim ayında 81 ilde kanser taramaları, eğitim programları, panel, konferans, yarışma, yürüyüş gibi farklı etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerle meme kanserinin nedenleri, belirtileri, korunma ve erken tanı konularında bilgilendirme yapılarak taramalara yönlendirilen halkın

farkındalık düzeyinin artırılması amaçlandı. Bu kapsamda ekim ayında 100 bin kadına meme kanseri taraması yapıldı

ve 2 bin kişide hastalık erken evrede teşhis edildi.

DİKKAT ÇEKEN SLOGANLAR KULLANILDI

Etkinliklerde farkındalık düzeyini artırmak için, “Korkma, farkında ol, geç kalma”, “Meme kanserini birlikte göğüslüyoruz”, “Meme kanserine ‘Dur’ deyin! Hayatı ertelemeyin”, “Sen iste yeter, kanser çeker gider”, “Bana olmaz dememeli”, “Kendini önemse, hayatı erteleme” “Meme taramanı yaptır, erken teşhisle hayatta kalma şansını artır” gibi dikkat çekici sloganlar kullanıldı.

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerine yönelik taramalar yıl boyunca ücretsiz yapılıyor.

Bakanlıkça 2017’de 7 milyon kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı. Toplum Tabanlı Ulusal Kanser Tarama Programları ile tarama sonucunda kanser şüphesi olan kişiler, ileri tetkik ve tedavi için üst düzey sağlık merkezlerine yönlendiriliyor.

AA