MPV (Mean Platelet Volume) değeri, kanın pıhtılaşmasına yarayan elemanların yaklaşık boyutlarını vermektedir. En doğru ve sağlıklı çıkarımlar için, MPV değerlerinin PLT yani trombosit değerleriyle birlikte okunması gerekmektedir. Şimdi MPV nedir, MPV düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir? MPV yüksekliği tehlikeli mi? hep birlikte öğrenelim...

Normal MPV değerleri; 7,5 fl – 11,5 fl aralığındadır. Bu, trombositlerin 2,65 – 2,8 mikrometre çaplarında olduğunu belirtmektedir. MPV değerleri 9,7 fl – 12,8 fl aralığında ise, genel olarak sağlıklı olarak değerlendirilmektedir. Peki, MPV nedir? MPV yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde…

MPV NEDİR?

Kanınız kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositler de dahil olmak üzere birkaç farklı hücre tipini içerir. Doktorların istediği en yaygın testlerden biri tam kan sayımıdır (CBC). CBC, kanınızdaki belirli hücre türlerine bakan bir dizi test için bir şemsiye terimidir. CBC sırasında yapılan testlerden biri de, ortalama trombosit hacmi (MPV) testidir. Bir MPV testi trombositlerin ortalama boyutunu ölçer. Kanınızdaki trombosit sayısını ölçen bir trombosit sayısı testi ile yakından ilişkilidir.

Trombositler, kan pıhtılaşmasında önemli bir rol oynayan küçük kan hücreleridir. Bir yerinizi kestiğinizde, örneğin, trombositler kanamayı durdurmak için birbirine yapışır. Bazı durumlarda, trombosit anormallikleri, bir kanama bozukluğunun veya başka bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.

Yüksek veya düşük bir MPV’ye sahip olmak kendi başına bir şey ifade etmiyor. Trombosit sayısı gibi diğer CBC sonuçları bağlamında yorumlanmalıdır. Çoğu durumda, doktorunuz kemik iliği biyopsisi gibi ek testler yapıp yapmamaya karar vermek için MPV test sonuçlarınızı kullanacaktır.

Ayrıca, yüksek rakımlı yerlerde yaşamak veya güçlü bir egzersiz rutinini takip etmek de dahil olmak üzere birçok şeyin MPV’nizi etkileyebileceğini unutmayın.

İLGİLİ HABER PLT (Platelets, trombosit) nedir? PLT düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir?

NORMAL MPV DEĞERLERİ;

MPV değerleri ölçülürken, bir litrenin 1015'te biri oranında olan femtolitre (fl) kullanılmaktadır.

Normal MPV değerleri; 7,5 fl – 11,5 fl aralığındadır. Bu, trombositlerin 2,65 – 2,8 mikrometre çaplarında olduğunu belirtmektedir.

MPV değerleri 9,7 fl – 12,8 fl aralığında ise, genel olarak sağlıklı olarak değerlendirilmektedir.

Laboratuarlar farklı bir ölçüm birimi kullanabilmektedir ya da normal değer aralıklarında hafif bir esneme payı bırakabilecek teknikler kullanabilmektedirler.

MPV YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

Yüksek bir MPV, trombositlerin ortalamadan daha büyük olduğu anlamına gelir. Bu bazen çok fazla trombosit üretilmekte olduğunun bir işaretidir. Trombositler kemik iliğinde üretilir ve kan dolaşımına bırakılır. Daha büyük trombositler genellikle genç ve daha yakın zamanda kemik iliğinden salınır. Daha küçük trombositlerin birkaç gün boyunca dolaşımda olma olasılığı daha yüksektir.

Birisi düşük trombosit sayısına ve yüksek MPV düzeyine sahip olduğunda, kemik iliğinin hızlı bir şekilde trombosit ürettiğini öne sürmektedir. Bunun nedeni daha büyük trombositlerin yok edilmesinden kaynaklanıyor olabilir, bu yüzden kemik iliği telafi etmeye çalışıyor.

MPV YÜKSEKLİĞİNİN NEDENLERİ

Diğer CBC sonuçlarınıza bağlı olarak, yüksek MPV seviyeleri aşağıdaki gibi birkaç durumun göstergesi olabilir:

– Şeker Hastalığı

– Kan Zehirlenmesi

– Kan Kanseri

– Kemik iliği sorunları

– Hipertiroidizm

– Kalp hastalığı

– Diyabet

– D vitamini eksikliği

– Yüksek tansiyon

– İnme

– Atriyal fibrilasyon

MPV YÜKSEKLİĞİ TEHLİKELİ Mİ?

MPV yüksekliğinde trombositlerin etkinliği ve toplam hacmi artabilir. Bu durumda kan olması gerekenden daha kolay pıhtılaşarak kanın damar içinde pıhtı oluşturması, emboli, felç, kalp damar sorunları gibi ciddi problemlere yol açabilir.

MPV DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?

Düşük bir MPV, trombositlerin ortalamadan küçük olduğu anlamına gelir. Daha küçük trombositler daha yaşlı olma eğilimindedir, bu nedenle düşük bir MPV, kemik iliğinizin yeterli miktarda yeni trombosit üretemediği anlamına gelebilir. Yeterli trombosit üretememe kalıtsal bir eğilim nedeniyle olabilir, ancak nedeni de bilinmemektedir. Diğer durumlarda, altta yatan bir tıbbi durumdan kaynaklanmaktadır. Yine, düşük bir MPV kendi başına bir şey ifade etmez.

Kan trombosit sayısı, mcL başına 20.000’in altına düşerse, kişide kendiliğinden kanama görülebilir. Bu kişilerde kan transfüzyonu gerekebilir. Düşük trombosit sayısı, yakın zamanda travmatik bir yaralanma geçirmiş olan kişilerde ölüm riskini artırmaktadır.

MPV DÜŞÜKLÜĞÜNÜN NEDENLERİ

– Kemoterapi ilaçları

Kemoterapi düşük trombosit hacmine neden olabilir.

Düşük trombosit hacminin yaygın nedenleri şunlardır:

– Virüsler

Mononükleoz, HIV, AIDS, kızamık ve hepatit gibi virüsler trombositleri tüketebilir.

– İlaç

Aspirin, H2-blokerler, kinidin, sülfa içeren antibiyotikler ve bazı diüretikler gibi ilaçlar trombosit sayısını azaltabilir.

– Kanser

Kemik iliğine yayılan kanser, vücudun yeni trombosit yapma kabiliyetine zarar verebilir. Lenfoma ve lösemi yaygın suçlulardır.

– Anemi

Aplastik anemi adı verilen bir tür anemi, trombositler dahil olmak üzere her türlü kan hücresi sayısını azaltır.

– Enfeksiyon

Bir bakteriyel enfeksiyon, özellikle de kan enfeksiyonu sepsisi, trombosit sayısını azaltabilir.

– Otoimmün hastalıklar

Lupus ve Crohn hastalığı gibi otoimmün hastalıklar, vücudun dokusuna saldırarak daha düşük trombosit sayısıdır.

– Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerine ek olarak var olan dokulara zarar verir ve bu da vücudun trombosit üretmesini zorlaştırabilir.

– Zehirlenme

Bazı pestisitlere maruz kalmak trombositlere zarar verebilir.

– Siroz

Karaciğer sirozu, sıklıkla aşırı içmeye bağlı olarak trombosit sayısını azaltabilir.

– Kronik kanama

Mide ülserleri gibi devam eden kontrolsüz kanamaya neden olan bozukluklar trombositleri tüketebilir.

– Yaş

Trombosit sayısı da yaşla birlikte azalma eğilimindedir. Birinden daha düşük olan ya da normalin alt ucunda olan bir trombosit sayısı, yaşlı bir yetişkinde endişe verici bir neden olmayabilir (özellikle başka bir semptom yoksa).