Nazlı Sümer Akdoğar’dan ‘Hikayeme Can Ver’ kampanyası

Gazeteci Nazlı Sümer Akdoğar lösemi hastalığı ile mücadele ediyor. Akdoğar, hastalığını yenmeye çalışırken sadece kendisi için değil kendisi gibi binlerce bağışçı arayan hasta için sosyal medyada bir kampanya başlattı: Hikayeme Can Ver. Akdoğar, bağışçı olmak için 5 dakika ayırmanın yeterli olduğunu söylüyor.

Lösemi hastası gazeteci Nazlı Sümer Akdoğar, Türkiye’de kök hücre bağışçısı açısından önemli bir eksiğin olduğunu fark etti ve bir kampanya başlattı. Akdoğar ‘Hikayeme Can Ver’ kampanyası ile sadece kendisi için değil lösemi hastası olan binlerce hasta için bir çağrıda bulunuyor: Sadece 5 dakikanızı ayırarak 3 tüp kan verin ve birinin hayatını kurtarın.

Bugünlerde sosyal medya bu kampanyayı konuşuyor. Lösemi hastalığı ile mücadele eden Gazeteci Nazlı Sümer Akdoğar’ın başlattığı kampanyada gönüllü bağışçıların artması hedefleniyor.

İŞTE AKDOĞAR’IN ÇAĞRISI

“Merhaba Nazlı ben. Lösemi ile mücadele ediyorum. İyileşebilmem için ilik nakline ihtiyacım var, yani desteğinize… Süreç çok kolay. İlik nakli için kök hücre bağışçısı olmak gerekiyor. Türk Kızılayı kan merkezlerinde 5 dakikada, 3 tüp kan ve bir imza ile siz de hayat kurtarabilirsiniz. 18-50 yaş aralığındaki herkes bağışçı olabiliyor. Cinsiyet, kan grubu fark etmiyor. Yalnız bağış koşullarında bazı hastalıklar dikkate alınıyor; Hepatit B, C, sifilis, kanser , AIDS ve kronik hastalıklar. Hadi durma hikayeme can ver.