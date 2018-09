Rahim kanserine karsı keten tohumu yağı

Fitoterapi ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin açıkladı: Genellikle orta yaş üzerindeki kadınları tehdit eden rahim kanserinden korunmada düzenli kontroller kadar bazı doğal gıdalar da fayda sağlar. Bunlardan biri de keten tohumu yağıdır.

Rahim kanseri, genellikle rahimin iç yüzünü döşeyen endometrium tabakasında gelişir. Erken dönemde vajinal kanamaya neden olması nedeniyle çoğu hastada erken teşhis edilir. Menopoz sonrası gelişen vajinal kanamalarda, adet kanamasından farklı zamanlarda gelen kanamalarda, ağrılı cinsel ilişki ve kasık ağrılarında akla gelmeli ve doktora başvurulmalıdır.

ŞEKERDEN UZAK DURUN

Aşırı kilolu olmak rahim kanseri riskini artırdığı için uygun beslenme programı eşliğinde haftada en az 5 gün yapılacak basit egzersizler yararlıdır. Bol miktarda sebze ile 2-3 porsiyon meyve tüketilmelidir. Kadınlarda östrojen dengesinde insülinin önemli rol oynaması nedeni ile işlenmiş şekerli gıdalardan, şekerli içeceklerden uzak durulmalıdır.

KORUNMADA HANGİ BESİNLER ÖNE ÇIKAR?

KAHVE: Kahve polifenol içeriğiyle günde 4 fincan içildiğinde rahim kanseri riskini yüzde 25 azaltır. Kafeinsiz kahve günde 2 fincan içildiğinde de yararlıdır.

BİBER-PORTAKAL-KİVİ: C vitamini, rahim kanserinden koruyan vitaminlerin başında gelir. C vitamini kanser gelişme sürecini engeller ve kansere karşı immün (bağışıklık) sistemini güçlendirir. C vitamininden zengin gıdalar kırmızı ve yeşil acı biber, dolmalık biber, çiğ brokoli, portakal, greyfurt, kividir. Kavun, çilek, kekik ve maydanoz da diğer C vitamini kaynaklarıdır.

YEŞİL ÇAY: Günde 2-3 bardak yeşil çay tüketilmesi koruyucudur, rahim kanseri riskini yüzde 25 azaltır. Özellikle şişmanlarda kilo vermeyi de kolaylaştırdığı için ideal içecektir.

KETEN TOHUMU YAĞI: Keten tohumu rahim kanseri riskini yüzde 32-43 oranında azaltır. Özellikle riskli kişilerde günde 2-3 tatlı kaşığı keten tohumu yağı tüketilmelidir.

LAHANA: Brüksel lahanası, brokoli, karalahana, karnabahar, soğan, sarımsak, kakule, biberiye, karahindiba, çemenotu, üzüm ve zencefil gibi besinler de yararlı gıdalardandır, beslenmeye dahil edilmelidir.

SOYA SÜTÜ: Tatlandırılmamış soya sütü günde bir bardak veya yarım bardak tofu tüketilmesi yararlıdır. Tofu veya diğer soya ürünlerinin kullanılması rahim kanseri riskini yarı yarıya azaltır.