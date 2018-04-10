Suni sancı (doğum indüksiyonu) nedir?

Annelik en kutsal görevlerden biridir. Hamile olan kadınlarda doğumun gerçekleşeceği zamanı beklemek en heyecanlı ve de bir ömür gibi sürdüğünü hissettiği özel bir andır. Tabi bebeği sabırsızlıkla bekleyen diğer aile bireyleri için de aynı durum söz konusudur. Bu bekleyişin sonunda bebeğin dünyaya gelmesi herhalde tarifi mümkün olamayan bir duygu yoğunluğudur. İşte bu özel anın geciktiği sürpriz anlar da olmuyor değil. Anne karnındaki bebek zamanını doldurduğu halde henüz doğmamış ise son çare olarak görülen bir uygulama var: Suni sancı. Peki bu suni sancı nedir? Hangi durumlarda uygulanır? Riskleri nelerdir? Suni sancı nasıl uygulanıyor? İşte haberimiz...

Çoğu anne normal doğum yaparak bebek sahibi olmak istiyor. Fakat bu istek bazen çeşitli nedenlerle gerçekleşemiyor ve bebeğiniz bir türlü gelmek istemiyor. Bu durumda da tıp size “suni sancı” seçeneğini sunuyor. Peki nedir bu suni sancı? Merak edenler haberimizde tüm detayları öğrenebilir…

SUNİ SANCI (İNDÜKSİYON) NEDİR?

Suni sancı çeşitli sebeplere bağlı olarak başlamaması halinde normal doğumun ilaç ile başlatılması olayıdır. Bu işlemde kullanılan ilaç ise rahim kasılmalarını ve dolayısıyla sancıların oluşmasını sağlayan oksitosin hormonunu içerir.

Doğum esnasın da bebeğin dünyaya gelmesi için anne karnındaki zamanını doldurmuş ve henüz doğmamış ise veya anne de doğum anı ile ilgili bir belirti bulunmuyorsa anneye doğum indüksiyonu yani suni sancı verilir. Kimi hamile bayanlar doğum yapabilmek için yeteri kadar sancı çekememekteler bu durumda suni sancı verilir.

Normal şartlarda gebeliğin son haftalarında beyindeki hipofiz bezi tarafından salgılanan oksitosin hormonu sancı ve kasılmalara, bu kasılmalarda rahim ağzının açılmasına sebep olur. Rahim ağzı sancı ve kasılmalar ile birlikte 10 cm kadar açıldığında normal doğum başlar. Ancak bu rutin herkeste bu sıra ile yaşanmayabilir.

SUNİ SANCI HANGİ DURUMLARDA VERİLMELİDİR?

Suni sancı (İndüksiyon) her doğum yapan kadına uygulanmaz, bazı şartlar gerektirir. Bu şartlar şunlardır:

– Rahim içinde enfeksiyon tespit edilmesi,

– Gebelik süresinin 42. haftayı aşması,

– Gebenin kronik hastalıklarının olması,

– Gebelik zehirlenmesi,

– Nöbet geçirme durumu,

– Ölü Fetüs,

– Fetüste doğru gitmeyen bir şeylerin görülmesi,

– Suyun erken gelmesi,

– Kan uyuşmazlığından kaynaklanan gelişmeler,

– Rahimde miyom olması,

– Bebekte gelişim geriliği,

– Majör Konjenital Anomali.

SUNİ SANCI UYGULANMAYACAK DURUMLAR NELERDİR?

– Bebek rahim kasılmaları arasındaki oksijen azalmasına tahammül edemeyecek kadar sıkıntıdaysa,

– Bebeğin plasentası veya ona ait damarları aşağı yerleşimliyse, bebeğin kordonu vajinaya sarkmışsa,

– Bebek anne karnında, yan duruyorsa,

– Rahimde klasik sezaryen ya da miyom ameliyatı gibi kesi ve dikiş hikayesi varsa,

– Anne, doğum zamanı aktif genital uçuk geçiriyorsa,

– Rahmin ağzında miyom, kanser gibi, leğen kemiklerinde kaza, hastalık sonrası deformasyonlar gibi; bebeğin vajinadan çıkmasını engelleyecek durumlarda.

SUNİ SANCIDA RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

– Uterus hiperstimülasyonu denen rahimin aşırı kasılması durumudur. (Bebeğin sıkıntıya girmesine yol açabilir)

– Çok nadir rastlanmakla birlik rahim yırtılması.

– Özellikle uzun süreli suni sancı verilmesi durumunda su zehirlenmesi oluşması.

SUNİ SANCI NASIL UYGULANIR?

Normal sancı başladığında doğumdaki gelişmeler ve doğumun gidiş hattı bazı nedenlerle aksiliklerle karşılaşılması durumunda ya da evvelce bilinen nedenlerden dolayı suni sancı uygulanır. Uygulama aşamaları ise şöyle gelişmektedir:

– Suni sancı yöntemlerinden biri vajinaya rahim ağzını yumuşatacak bir ilaç konması ile olur.

– Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sabah veya akşam uygulanır. Uygulamayı izleyen bir kaç saat içerisinde doğum balayabilir. İlk gebeliklerde tek başına yeterli olmayabilir.

– Su kesesinin açılması yöntemi ile.

– İlacın kullanılmasından 8-10 saat geçmesine rağmen doğum başlamamışsa, bebeğin içinde bulunduğu su kesesinin doktor tarafından küçük bir iğne ile açması ile gerçekleştirilir.

– Rahim kasılmalarını başlatan ve arttıran oksitosin hormonunun verilmesi ile.

Suni sancı ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Hormonun serum içerisine katılarak anneye damar yolu ile verilmesi işlemidir. Bu işlem sonucu meydana gelen sancılar doğal doğum sancılarından çok daha güçlü ve sık olabilir.

Tekrarlayan gebelik kayıplarında önerilerimiz, bu hastaları tetkik ettiğimiz zaman %50'sinde bir sebep bulamıyoruz ve hastayı bir sonraki gebelik için hastayı cesaretlendirmemiz gerekiyor. Hastalarımızın %50'si doğuma kadar bir gebelik getirebiliyorlar. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ayla Aktulay cevapladı.