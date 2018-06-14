Zollinger Ellison Sendromu (ZES) nedir? Mide ülseri ile karıştırmayın! Zollinger Ellison Sendromu belirtileri ve tedavisi

İnce bağırsağın duedonum adı verilen bölümünde veya pankreasta aşırı gastrin salınımına neden olan tümör gibi etkenlerin neden olduğu nadir görülen hastalıklardan bir tanesi olan Zollinger Ellison Sendromu hakkında merak edilen herşey haberimizde...

Halk arasında pek bilinmeyen, çoğu zaman mide ülseri ile karıştırılan Zollinger Ellison Sendromu (ZES) nedir? Zollinger Ellison Sendromunun belirtileri ve tedavi yolları nelerdir? Aradığınız tüm detaylar haberimizde…

ZOLLINGER ELLISON SENDROMU (ZES) NEDİR?

Zollinger-Ellison sendromu (ZES) gastrointestinal (vücudun çiğneme, sindirim, emilim ve boşaltım işlemlerinin meydana geldiği ağızdan anüse kadar olan bölümü) sistemin bir hastalığıdır. ZES olan insanlar, pankreas ve oniki parmak bağırsağında gastrinoma (gastrin salgılayan tümör) olarak bilinen tümörleri geliştirirler. ZES’in neden olduğu gastrinomlar hormon gastrini salgılar. Gastrin aşırı mide asidi ürettiğinden, ZES’li hastaların yüzde 90’ı mide ve oniki parmak bağırsağında ülser geliştirir.

Zollinger-Ellison sendromu olan bir kişi sadece bir ya da birkaç tümöre sahip olabilir. ZES hastalarının yaklaşık % 25 ila % 30’unda, hipofiz ve paratiroid bezlerinde tümörlere neden olan “çoklu endokrin neoplazi tip 1” olarak bilinen genetik (kalıtsal) bir bozukluk vardır.

ZES’in diğer bir komplikasyonu, tek gastrinomaların yarısından fazlasının malign (kanserli) olmasıdır. Bu malign gastrinomlar, karaciğer, lenf düğümleri, dalak, kemik veya deri dahil olmak üzere vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

ZOLLINGER ELLISON SENDROMU BELİRTİLERİ

Zollinger Ellison Sendromu hastalarında her zaman belirti ve semptomlar görülmeyebilir. Sıklıkla ortaya çıkan belirtiler ise şunlardır:

– Karın ağrısı

– İshal durumu

– Mide bulantısı ve kusma

– Yorgunluk ve halsizlik

– Mide ekşimesi

– Asit reflüsü

– İstenmeyen kilo verme durumu

– İştah azalması

– Midede yanma hissi

– Siyah renkli dışkılama

– Zayıf beslenme

– Kan kusma

Bu belirti ve bulguların peptik ülser hastalığında da görülebildiği unutulmamalıdır.

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ZOLLINGER ELLISON SENDROMU NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Doktorunuz ZES’iniz olduğundan şüpheleniyorsa, yüksek düzeyde gastrin aramak için bir kan testi yapacaktır. Ayrıca midenizin ne kadar asit ürettiğini ölçmek için testler de yapabilirler.

Doktorunuz endoskopi yaparak gastrinomlar için sizi muayene edebilir. Bu prosedür, yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağına bakan esnek, ışıklı bir tüp (bir endoskop) ile yapılır. Bu genellikle, tümörü görmek için endoskopik ultrasonla yapılır.

Doktorunuzun gerçekleştirebileceği diğer testler arasında; CT taraması, PET taraması ve nöroendokrin tümör hücrelerini aramak için bir oktreotid taraması bulunur.

Bu testlere rağmen, gastrinomları yine de bulmak zor olabilir.

ZOLLINGER ELLISON SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

ZES, midenizin ürettiği asit miktarını azaltarak tedavi edilir. Proton pompa inhibitörleri olarak adlandırılan ilaçlar genellikle reçete edilir. Lansoprazol (Prevacid), omeprazol (Prilosec, Zegerid), pantoprazol (Protonix), dexlansoprazol (Dexilant), esomeprazol (Nexium) ve rabeprazol (Aciphex) içeren bu ilaçlar, mide asidinin üretimini engeller ve ülserlerin iyileşmesini sağlar.

ZES tedavisi gastrinomun sporadik veya kalıtsal MEN I sendromunun bir parçası olup olmamasına bağlıdır. İkincisi genellikle tek başına asit bastırma ile tedavi edilirken, sporadik gastrinomalar asit bastırma ve tümörün cerrahi olarak çıkarılması ile tedavi edilir. Hormon üretimini baskılayan oktreotid gibi somatostatin analogları da semptomların kontrolünde çok iyidir.

Eğer metastatik hastalık varsa, ameliyat, kemoterapi veya hedefe yönelik ilaç tedavisi veya radyasyon dahil olmak üzere terapilerin bir kombinasyonu önerilebilir.