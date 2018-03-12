Turuncu olmasına rağmen neden kara kutu deniliyor? Kara Kutu nedir, nasıl çalışır, nasıl bulunur?

Uçak kazalarının ardından kara kutu haberlerini hemen duymaya başlarız. Peki kara kutu nedir? Nasıl çalışır, nasıl bulunur? Kara kutu normalde turuncu bir renge sahipti. Peki neden kara kutu denir? İşte tüm merak ettikleriniz...

Kara kutuya uçuş terminolojisinde bu ad verilmez. Havacılık endüstrisi ve resmi uçuş terminolojisinde bu cihazlara kara kutu yerine Flight Recorder yani Uçuş Kaydedicisi adı verilir. Rengi ise siyah değil de turuncudur. Peki kara kutu nasıl bulunur? Kara kutu nasıl çalışır?

KARA KUTU NEDİR?

Uçuşa dair her tür veriyi kaydeden kara kutular ayakkabı kutusu büyüklüğünde ve yaklaşık 5 kg kadardır. Çarpma etkisini asgariye indirmek için uçağın kuyruk kısmında yer alır. Kutudaki sinyal sistemi suyla temas halinde devreye girer ve kutunun bulunması için 90 gün boyunca ve 6000 metre derinliğe kadar sinyal verir.

ABD Federal Havacılık Dairesi FAA, uçakların düşmesi halinde araştırmacıların işini kolaylaştırmak için uçaklara iki kara kutu taşıma zorunluluğu getirmiştir. Bunlardan biri, uçağın son 25 saatindeki konum, yükseklik hız gibi 88 farklı alanda uçuş bilgilerini içerir. İkinci kutu ise kokpitteki son iki saatlik ses kaydını.

Çarpma etkisine karşı özel koruma testlerinden geçen kutu 1100 derece ısıda bir saat, tuzlu suda 30 gün dayanacak şekilde yapılmıştır. Kara kutunun içerdiği bilgi çarpma sonrasında da kullanılabilir ve işe yarar olduğu içindir ki bu teknoloji bugün bile geçerliliğini koruyor.



KARA KUTU NELERİ KAYDEDER?

Aşağıdaki listede verilenler orta büyüklükte bir uçakta kaydedilecek 88 parametreden bazılarıdır:

Zaman

Basınç irtifası

Hava hızı

Baş doğrultusu

İvme (Dikey)

Yunuslama durumu

Roll durumu

Pilotun Telsizi açma kapamaya elle müdahalesi

Motor gücü

Autopilot çalışıyor mu?

Uzunlamasına ivme

Yunuslama Kontrol verisi

Lateral Kontrol verisi

Rudder pedal verisi

Asli yunuslama kontrol yüzey pozisyonu

Asli lateral kontrol yüzey pozisyonu

Asli yalpa kontrol yüzey pozisyonu

Lateral ivme

Yunuslama yüzey kontrol posisyonu

Kokpittte flap yüzey seçimi, firar kenarı;

Kokpittte flap yüzey seçimi, hücum kenarı;

Dış ortam sıcaklığı

Otopilot durumu

Radyo irtifası

Hücum açısı

Hidrolik basınç

Yer hızı

Fren basıncı

DC elektrik dağıtıcı statüsü

TURUNCU OLMASINA RAĞMEN NEDEN KARA KUTU?

Niçin bu şekilde adlandırıldığı kesin olarak bilinmiyor. Warren'ın cihazını inceleyen bir gazetecinin, gizemli bir cihaz olmasına atıfla bu ismi taktığı yönünde bir teori var. Bir teoriye göre ise cihazın ilk modellerinin ‘film' temelli olması ve bozulmamaları için, fotoğrafçıların ‘karanlık odası' gibi hiçbir ışık almayacak şekilde karanlık olmasından dolayı bu şekilde adlandırıldılar. Kayıtlardaki ilk kullanımı, 1958 yılı Ağustos ayındaki bir havacılık araştırma konseyi toplantısı sırasında, bir İngiliz Hava Kazaları Araştırma Şubesi yetkilisince olmuş.

Aslında havacılık endüstrisi ve resmi uçuş terminolojisinde bu cihazlara ‘kara kutu' denmiyor. Resmi adı ‘Flight Recorder (Uçuş Kaydedicisi)' veya ‘Flight Data Recorder (Uçuş Verileri Kaydedicisi)' şeklinde. Ama buna rağmen medyada ve gayriresmi kullanımda ‘kara kutu' şeklinde anılmaya devam ediliyorlar. Parlak turuncu renkte olmaları ise zorunludur.