Ve eskiye dönüyor! Instagram kullanıcılarını sevindirecek haberler geldi…

Instagram geçtiğimiz yıl önemli bir algoritma değişikliğine giderek akışta yeni gönderilerden ziyade daha farklı bir sıralamayla gönderileri göstermeye başlamıştı. Instagram kullanıcılarının çok da beğenmediği uygulama sona erecek, gelen haberlere göre Instagram eski sistemine geri dönecek...

Geçtiğimiz günlerde “hakkında” bölümünü yenileyen Instagram’dan bir yenilik haberi daha geliyor. Birçok kullanıcı tarafından tepki çeken Instagram’ın akış algoritması, yeniyi üste çıkaran eski algoritmaya geri döndürülecek. Instagram akışlarında kullanıcılar daha çok en yeni gönderileri görecek.

INSTAGRAM GERİ ADIM ATIYOR

Shiftdelete tarafından aktarılan haberlere göre Kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate aldıklarını belirten sosyal medya platformu, akışta tekrar yeni gönderilerin üstte olmasını sağlayacaklarını duyurdu. Bu değişiklikle beraber akışın daha taze olması ve ilgilendiğiniz anları kaçırmamanızın sağlanacağı ifade ediliyor. Şirketin tamamen eski kronolojik akışa dönmediğinin altını çizelim. Öte yandan, 2 yıldır kullanıcıların oldukça şikayet ettiği yeni algoritma ile kıyaslandığında az da olsa geri adım atıldığı görülüyor. Artık neyi görmek isteyebileceğinizi Instagram belirlemeyecek. Akışın bir anda yenilenmesi sebebiyle çoğu zaman bir arkadaşınıza göstermek istediklerinizi de kaçırabiliyordunuz. Test aşamasına başlanılan Yeni Gönderiler tuşu ile akışın ne zaman yenileceğini siz belirleyeceksiniz. Böylece içeriklerde gezinmek çok daha keyifli hale gelecek.