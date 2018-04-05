WhatsApp’tan Android kullancılarını sevindirecek haber!

WhatsApp'tan gelen son haberler özellikle Android kullancılarını sevindirecek türden. WhatsApp'a sesli mesaj gönderimini büyük ölçüde kolaylaştıracak sesli mesaj kilitleme özelliği geldi.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, uzun süredir beklenen güncellemesi, sürprizlerle geldi. Sesli mesaj kilitleme özelliğini Google Play Test Programı aracılığı ile beta kullanıcılarına sundu. Güncelleme ile birlikte beta sürümünü kullanan WhatsApp kullanıcıları, sesli mesaj gönderirken parmaklarını mikrofon ikonuna basılı tutma zorunluluğundan kurtulmuş oldu.

Sesli mesaj göndermek için yine mikrofon ikonuna dokunmanız gerekmekte. Fakat dokunduktan sonra parmağınızı yukarı kaydırarak mikrofonu kilitleyebilir, böylece parmağınızı ekrandan çekerek özgürce konuşabilirsiniz. Sesli mesajınızı tamamladıktan sonra ise sağ altta bulunan ‘gönder' ikonu ile mesajınızı karşı tarafa gönderebilirsiniz.

Gelecek güncellemelerde yayınlanacak bir diğer özellik ise kaydedilen sesli mesajları göndermeden önce kullanıcılar kendileri dinleyebilecekler. Böylece yanlış bir şey söylediğinizi ya da istemediğiniz bir sesin kayıt edildiğini önceden fark edebilecek ve iptal edebileceksiniz.

Henüz beta aşamasında gelen bu özelliğin iOS kullanıcılarına sunulup sunulmayacağı belli değil. Bu konuda çalışmalarına tam gaz devam eden WhatsApp yetkilileri, yeni özellikler ile popüler anlık mesajlaşma uygulamasını canlı tutmaya devam ediyor.