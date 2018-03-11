Gökyüzü adeta panayır yeri

Gelecek hafta gökyüzü çok hareketli! Adeta panayır yeri gibi olacak gökyüzünde hem Yeni Ay meydana gelecek, hem de Güneş ile Jüpiter'in harika dansı söz konusu. Bu süreçte Venüs ile Satürn kavga halinde olacak; Mars burç değiştirecek. Tüm bu olaylardan etkilenecek olan burçlar konusunda gelin ‘en'lere bir göz atalım…

Özel hayatta en sorunlu

İlişkiler konusunda sorun yaşayacak, sevdiği kişiden gol yiyecek burçların başında Koç, Terazi, Oğlak, Yengeç ve yükselen burcu bu olanlar geliyor. Venüs ve Satürn kavgasından dolayı yaşanacak bu gelişmeler sırasında özel hayatınızda soğuk rüzgarlar esebilir…

En şanslı burç

Yarından itibaren bir hafta boyunca yaşama dair her konuda bolluk ve bereketle karşılaşacak olan burçlar Balık, Akrep ve yükselen burcu bu olanlar. Bu burca mensup olanları 10 numara 5 yıldız bir hafta bekliyor. Şansın sebebi ise tabii ki Güneş ile Jüpiter'in ahenkli dansı…

En çok dert dinleyen

Haftanın Gönül Ablası olarak yakın çevresinin dertlerini paylaşacak burçların başında Boğa, Balık ve yükselen burcu bu olanlar yer alıyor. Yeni Ay'ın etkisiyle bu tür bir görev üstelenecek olan burçlar, Yeni Ay'ın etkisinde olacak.

Para ve sağlığa en çok dikkat etmesi gerekenler

Mars'ın burç geçişi nedeniyle gelecek hafta İkizler ve Yay ile yükseleni bu burçtan olanların maddi konulara ve sağlıklarına dikkat etmeleri gerek.

En mücadeleci

Önümüzdeki hafta boyunca, hayatlarına dair önemli mücadeleler vermek zorunda kalacak burçlar Aslan, Kova ve yükseleni bu burç olanlar. Bu kişiler kariyer alanında çeşitli başarılara imza atacaklar.

En hareketli

Yeni Ay, önümüzdeki hafta en çok Başak burçlarını ve yükseleni bu olanları etkisi altına alacak. Yeni ilişkiler kurma konusunda çok hareketli bir döneme girecek olan Başak burçları, yeni anlaşmalara imza atacaklar. Bu arada Başak burçları küstükleriyle artık barışabilir.

GÜNLÜK ASTROLOJİ YORUMLARINIZ

Mars ile Uranüs arasındaki zorlu etkileşim bugün tüm burçları etkisi altına alacak. Gerek özel gerek iş hayatı konusunda ani değişikliklere hazır olmanızda yarar var. Sağlığınıza dikkat edin.

KOÇ

Yönetici gezegeniniz Mars ile düzeni yıkan Uranüs arasında gergin bir görünüm meydana geliyor. Bir anda yön değiştiren ortaklıklar ya da gizli düşmanların varlığı canınızı sıkabilir.

BOĞA

İş hayatına yönelik değişikliklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Her türlü sürprize açık olmanız gereken bir gün. Sizin gibi düzeni korumak isteyen biri için bu süreç zorlayıcı olabilir.

İKİZLER

İkilemler arasında kalmak sizi rahatsız edecek. Üzerinizdeki fazla enerjiyi spor yaparak atabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyi sert sözleriniz ve agresif tavırlarınızla kırmaktan kaçının.

YENGEÇ

Yaşam yönünüzde bazı değişiklikler meydana gelebilir. Sürprizlere açıksanız bu hızlı değişime ayak uydurmak size iyi gelecek. İş hayatınızda rutin koşullar bir anda değişebilir.

ASLAN

Yolculuklarda çok daha dikkatli hareket etmeli, hızlı araba kullanmaktan kaçınmalısınız. Akrabalarla ilişkilerinizde ani kopukluklar ve ayrılıklar yaşayabilirsiniz.

BAŞAK

Kazanç şeklinizde değişimler meydana gelebilir. Harcamalarınıza çok dikkat etmelisiniz. Aile içi ilişkilerde zorlanmalarla karşılaşabilirsiniz. Üzerinizde çılgın bir enerji olabilir.

TERAZİ

İncir çekirdeğini doldurmayan bir sebepten ötürü ikili ilişkileriniz zarar görebilir. Vakit kaybetmeden aksiyona geçmelisiniz. Aksi takdirde üzülen siz olacaksınız.

AKREP

Mars ile Uranüs'ün zorlu etkileşimi gündelik hayatınızda ani değişimlere yol açacak. İş hayatınızda gerilim yaratan durumlardan uzak durun. Hiçbir kararınızı acele vermeyin.

YAY

Enerjinizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Kurduğunuz ilişkilerde aniden kopmalar meydana gelebilir. Sosyal çevrenizdeki değişime ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz.

OĞLAK

İş akışınızla ilgili ani değişiklikler meydana gelebilir. Eşyalarınızı yenilemek için adım atabilirsiniz. Ruhunuzu dinlendirmek için spora başlayabilir, tatile çıkabilirsiniz.

KOVA

Kardeşlerinizle aranızdaki bağ kopabilir. Paraşütle atlamak gibi ekstrem sporlara duyduğunuz ilgi sizi şaşırtabilir. Teknolojik konulardaki gelişmeleri takip etmek faydanıza olacak.

BALIK

Kazançlarınız konusunda kontrolü elinizde tutmakta zorlanabilirsiniz. İş hayatında sürpriz gelişmelere açık olun. Projeler hayatınıza farklı bir renk getirecek.