Gökyüzünün Sözcü’sü

KOÇ

Bugün çalışkan, verimli, kararlı ve başarı odaklı bir enerjiye sahipsiniz. Toplantılar düzenleyip, sosyal hayatta aktif olun.

BOĞA

Tembelliği kenara atıp, pratik zekanızla aldığınız kararları ciddiyetle eyleme dökün. İşe dair projelerinizi uygulayabilirsiniz.

İKİZLER

Hafta sonunu zihninizi rahatlatacak faaliyetlere ayırın. Dostlarınızla geçireceğiniz keyifli zaman hoşunuza gidecek.

YENGEÇ

Neşeli olmak isteseniz de sevgilinizin ciddi tavırları hevesinizi kursağınızda bırakabilir. Sağlığınıza dikkat edin.

ASLAN

Yaşam tecrübeniz sayesinde tüm sorunların üstesinden gelecek yüksek enerjiye sahipsiniz. Bir iş yemeği organize edebilirsiniz.

BAŞAK

Ciddiyet gerektiren olaylarla meşgul olacağınız, yoğun bir gün. Hayalinizdeki aşkı yakında iş ortamınızda bulacaksınız.

TERAZİ

Raporları yöneticilerinize sunmak için daha çok çalışmanız gerek. Kendinize vakit ayırmayı ihmal etmeyin.

AKREP

Komşularınızla çözmeniz gereken bir konuyla uğraşabilirsiniz. Kardeşiniz aileyle ilgili önemli bir karar alacak.

YAY

Resmiyet gerektiren ortamlarda bulunabilirsiniz. Otorite sahibi kişilerle karşılaşıp resmi işlerinizi halledebilirsiniz.

OĞLAK

Sürekli sorumluluklarınızı düşünerek abartıya kaçmayın. Resmi yazışmalarınızı hazırlayıp gönderimlerini haftaya bırakın.

KOVA

Bugün geleneksellik ve yaşama dair kurallar ön planda olacak. Takım oyuncusu olmanız gereken bir zaman dilimindesiniz.

BALIK

İşlerinizi bir çırpıda halledeceksiniz. Güvendiğiniz arkadaşlarınız her konuda size destek olup hayatınızı kolaylaştıracaklar.