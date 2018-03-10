Gökyüzünün Sözcü’sü

KOÇ
Bugün çalışkan, verimli, kararlı ve başarı odaklı bir enerjiye sahipsiniz. Toplantılar düzenleyip, sosyal hayatta aktif olun.
BOĞA
Tembelliği kenara atıp, pratik zekanızla aldığınız kararları ciddiyetle eyleme dökün. İşe dair projelerinizi uygulayabilirsiniz.
İKİZLER
Hafta sonunu zihninizi rahatlatacak faaliyetlere ayırın. Dostlarınızla geçireceğiniz keyifli zaman hoşunuza gidecek.
YENGEÇ
Neşeli olmak isteseniz de sevgilinizin ciddi tavırları hevesinizi kursağınızda bırakabilir. Sağlığınıza dikkat edin.
ASLAN
Yaşam tecrübeniz sayesinde tüm sorunların üstesinden gelecek yüksek enerjiye sahipsiniz. Bir iş yemeği organize edebilirsiniz.
BAŞAK
Ciddiyet gerektiren olaylarla meşgul olacağınız, yoğun bir gün. Hayalinizdeki aşkı yakında iş ortamınızda bulacaksınız.
TERAZİ
Raporları yöneticilerinize sunmak için daha çok çalışmanız gerek. Kendinize vakit ayırmayı ihmal etmeyin.
AKREP
Komşularınızla çözmeniz gereken bir konuyla uğraşabilirsiniz. Kardeşiniz aileyle ilgili önemli bir karar alacak.
YAY
Resmiyet gerektiren ortamlarda bulunabilirsiniz. Otorite sahibi kişilerle karşılaşıp resmi işlerinizi halledebilirsiniz.
OĞLAK
Sürekli sorumluluklarınızı düşünerek abartıya kaçmayın. Resmi yazışmalarınızı hazırlayıp gönderimlerini haftaya bırakın.
KOVA
Bugün geleneksellik ve yaşama dair kurallar ön planda olacak. Takım oyuncusu olmanız gereken bir zaman dilimindesiniz.
BALIK
İşlerinizi bir çırpıda halledeceksiniz. Güvendiğiniz arkadaşlarınız her konuda size destek olup hayatınızı kolaylaştıracaklar.