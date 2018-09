Paralı vatandaşlık

Ekonomik ve mali kriz yok ama hükümet hafta başında eğlence olsun diye ilginç bir karar aldı.

Bu karara göre 250 bin dolar değerinde bir ev satın alan ya da bankada 500 bin dolar bulunduran bir yabancı TC vatandaşlığını kazanıyor.

Medyada bu kararla ilgili olarak çok şey yazılıp anlatıldı ama ben farklı iki noktadan bakmak isterim.

Önce siyasal açıdan;

Son on yılda çok sayıda Arap İstanbul'da konut satın aldı.

Farklı Arap ülkelerinden gelen bu insanlar birçok nedenden dolayı Türkiye'yi ideal ülke olarak görüyor ve her yıl gelip Türkiye'nin her tarafını dolaşıyorlar.

Türklerin genel kültür, ahlak, yaşam biçimi ve dinleri onlar için çok uygun.

AKP'nin İslamcı politikaları onları heyecanlandırıyor.

Benim gözlemlediğim ve bildiğim kadarıyla Arap ülkelerinden gelenlerin ezici çoğunluğu siyasal tanımıyla İslamcı.

Yani AKP'nin ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikasını benimseyip destekliyor.

Yani Erdoğan'ın Türk toplumunu ve devletini İslamlaştırma çabası hoşlarına gidiyor.

Erdoğan'ın dünya Müslümanlarına ve özellikle İslamcılarına sahip çıkma, yardım etme ve destekleme politikası Arap İslamcılarını heyecanlandırıyor.

Böyle bir durumda parası olan Arap İslamcıları son kararla birlikte çok daha yoğun bir şekilde Türkiye'de ev alır ve bu buradaki İslamcı havayı yaşamaya karar verebilir.

Yani on yıl sonra on binlerce İslamcı Arap Türk vatandaşı olur ve AKP için oy kullanır.

Ülkeleriyle bağlarını koparmayacak olan bu İslamcılar burada görüp duyduklarını çevrelerine anlatacak ve Erdoğan ile AKP'nin propagandasını yapacaklar.

Yani Erdoğan tüm iç ve dış söylemlerini yaymaya çalışacaklar.

Bunu bilen Cumhurbaşkanı Erdoğan zaman zaman ‘İslam aleminin lideri' gibi konuşuyor ve davranıyor.

Belki de bu amaçla Türk devleti ve AKP iktidarı, Türk vatandaşı yapılan, sürekli ikametine izin verilen Suriyeliler ve TSK'nın kontrol ettiği Kuzey Suriye bölgelerinde yaşayan insanlara çok iyi davranıyor.

‘Türk-Arap kardeşliği'.

‘Millet değil ümmet'.

Ama Arap'ın Müslüman hatta İslamcı olanı çok daha makbul.

Rahmetli Özal'ın ‘Türk-İslam sentezi' farklı bir versiyonla devam ediyor.

Bir zamanlar dünya İslamcıları Suudi Arabistan'a yönelirdi şimdi Türkiye bu misyonu yüklenmek istiyor.

2011 öncesinde olsaydı belki ama şimdi zorlama var.

‘Komşularla sıfır sorun' dan ‘sıfır komşu' noktasına geldik.

Bugün bölgede Katar'ın dışında Türkiye dostu hiç bir ülke kalmadı.

Önceki gün bu köşede Katar'ı anlatmıştım.

Bölgenin dışına çıktığımızda Türkiye dünyada hemen hemen herkesle kavgalı.

Venezuela lideri Marksist-Leninist Maduro hariç.

Onun da Nusret'le yaptığı et yeme gösterisini herkes görmüştür.

İnanılacak gibi değil!

Elbette bir Arap turist diğerlerinden çok daha fazla harcıyor.

Konumuzla ilgili turistleri ya da genel olarak insanları etnik köken olarak sınıflandırmak doğru değil ama sonuçta Türk toplumunda var olan farklılaşma gelen insanlara da yansıyor.

Örneğin genel yapısıyla muhafazakar hatta tutucu bir il ya da ilçede insanlar bildik kıyafet ve davranışlarıyla Avrupalı turisti değil türbanlı hatta çarşaflı Arapları tercih eder oldular.

Şimdi gelelim olayın ekonomik boyutuna.

Herkes gibi gelen Araplar da İslamcı da olsalar doğal olarak kendilerini düşünecekler.

Yani önce ceplerindeki paraya bakacaklar.

Yüreklerdeki iman bir sonraki hesap.

Örneğin Ocak 2012'de İstanbul'da 300 bin dolarlık bir konut alan bir Arap o zamanın kuruyla yaklaşık 540 bin TL ödemiştir.

Bugünün kuruyla 300 bin dolar bir milyon 890 bin TL eder.

Oysa bu adam evini şimdi satışa çıkarıyor ve 600-700 bin TL'na bile satamıyor.

Yani bir Arap için Türkiye'de konut almak kısa ve orta vadede kârlı bir iş değil.

Bu durumda konut alacak olanlar ‘Türkiye'de konut aldım' yerine ‘Türkiye'de vatandaşlık satın aldım' diyecekler.

Yani parayı değil din ve imanı önceleyecek.

Eğer öyle olacaksa satışa çıkarılan vatandaşlık çok ucuza gitmiş olacak.

Vatandaşlık dediğiniz şey bir TC kimlik kartı değil.

Vatandaşlık bir toprak, tarih, insan, yaşam ve bayrak sevgisidir.

Ben bunu çok iyi bilirim.