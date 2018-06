Ya diğerleri!

Tam anımsamıyorum ama sanıyorum 15 yıl önceydi.

Daveti üzerine Meral Akşener'in ofisinde uzunca sohbet etmiştik.

Eski bir İçişleri Bakanı olarak güvenlik sorunlarıyla değil daha çok Ortadoğu'daki gelişmeleri konuşmuştuk.

O günün izlenimiyle bugün de aynı düşüncedeyim:

Olağanüstü kibar, zeki, bilgili ve akıllı.

Son dönem söylemleri bunu kanıtlıyor.

Dünya görüşlerimiz farklı olabilir ama Cum­hurbaşkanı olmasını isterim.

Yalnızca kadın olduğundan değil tam an­lamıyla Türkiye'ye yakışır.

Ama bu iş benim isteğimle olmuyor.

Bir gazeteci olarak Akşener ve İYİ Parti'ye uygulanan ambargo beni çok rahatsız ediyor.

Geçen hafta KRT'de izlemiştim.

Önceki akşam FOX TV'de söylediklerini çok dikkatli bir şekilde dinledim.

Ses tonuna, mimiklerine, gözlerine, konuş­ma şekline ve söylemlerindeki ince vurgulara dikkat ettim.

Çok önemli samimi ve net şeyler söyledi.

Yazmasını yere atarak!

Erdoğan'ın kendisini görmemezlikten gelmesiyle ilgili söyledikleri ilginç.

Mealen ‘Muharrem İnce'yi hedef alan Erdoğan CHP'yi şeytanlaştırarak ikinci turda muhafazakarın İnce'ye oy vermelerini önleye­cek ve kendisi kazanacak'…

Mantık olarak doğru.

Açalım:

Birinci turda Akşener ve Karamollaoğlu'na oy veren milliyetçi, dindar ve muhafazakar seçmenlerin ikinci turda Muharrem İnce'ye oy vermelerini kim ve nasıl garanti edecek?

Erdoğan ve AKP kafa karıştırmak için her yola baş vuracak.

Bunun önlemi Millet İttifakı.

Yani Kemal Kılıçdaroğlu.

İnce'yi CHP adına aday göstererek stratejik bir zafer kazanan Kılıçdaroğlu diğer parti liderleriyle diyalog ve işbirliği çabası ve başarısıyla bir çok dengeyi değiştirdi ve değişti­recek.

Akşener, Karamollaoğlu ve DP lideri Uysal ile çok başarılı bir uyum sağlayan Kılıçdaroğlu olası bütün senaryoların önünü kesebilecek.

Akşener ve Karamollaoğlu'nu destek-leyen seçmenler eğer samimi olarak AKP'den kurtulmak için liderlerine oy vereceklerse o zaman Erdoğan ne derse desin ve ne yaparsa yapsın liderlerinin işaret edeceği İnce'ye oy vereceklerdir.

Akşener'in ‘İnce ikinci tura kalırsa desteklerim, yanında olurum ve ortak miting yaparız' demesi olağanüstü önemli.

HDP seçmenlerinin İnce'yi desteklemelerine rağmen.

Çünkü Erdoğan ve AKP böyle bir kozla muhafazakar seçmenlerin kafasını karıştırma­ya çalışacak.

Türkiye değişiyor.

Akşener ve Karamollaoğlu Kürt sorunuyla ilgili ezber bozan olağanüstü önemli, samimi ve doğru şeyler söylüyorlar.

Akşener ve elbette Karamollaoğlu'na uygu­lanan ambargonun belki de bir nedeni budur.

Cumhur İttifakı; milliyetçi, dindar ve muha­fazakar seçmenlerin Akşener ve Karamollaoğ­lu'ndan etkilenerek Kürt konusunda olumlu düşünmesini istemiyor.

AKP iktidarı zor durumda.

‘ABD ile anlaştık PYD Menbiç'ten Fırat'ın doğusuna çekilecek' diyen iktidar 10 Amerikan üssü tarafından korunan 60 bin PYD militanından söz etmiyor. Bu da yetmiyor TSK Kandil'e çıkacak deniliyor. Deniliyor ama hiç kimse Kandil'deki PKK'lıların belki tümü Kuzey Suriye'ye taşındığını konuşmuyor. Üste­lik şimdi Amerikan, Fransız, İngiliz ve belki de Alman subaylar tarafından eğitiliyorlar.

Medyada bu detaylar konuşulmuyor.

8 Temmuz sonrasında farklı bir Türkiye ve bölge olacak.

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye, Suriye, Irak ve İran'nın birlikteliğinden söz etmesi çok önemli.

Millet İttifakı çok sağlam ve güçlü bir zemin üzerine inşa edildiyse bu iş TAMAM.

Önemli olan AKP iktidarından kurtulmaktır.

Önemli olan Türkiye'yi kurtarmaktır.

Millet İttifakı kurtarma planı üzerinde anlaştı.

İnce ya da Akşener, Erdoğan ile yarışırken Millet İttifakı TBMM'nde çoğunluğu elde etme mücadelesi verecek.

CHP lideri Kılıçdaroğlu son günlerde çok başarılı uğraş içinde.

Her gün birden fazla yerde konuşuyor ve çok önemli şeyler söylüyor.

Olağanüstü bir gelişme olmazsa AKP'nin işi zor.

Daha da zorlanmasını istiyorsanız yap­manız gereken iki şey var:

1- Seçime kadar duyabileceğiniz moral bozucu, umut kırıcı ve rahatsız edici hiç bir dedikodu ve propagandaya inanmayın.

2- Ölüm dışında bir gerekçeniz yoksa mutla­ka oy kullanın çevrenizdekilere oy kullandırın.

Unutmayın seçime az kaldı.

Heyecan gerek.