Donmuş liste!

Yazılara verdiğim izin, ateşi elimle tutar gibi geçti. Döndüm geldim. Gündemde 2 askerimizin donarak şehit olması acı olayını buldum.

Niçin dondular?

Sorun o bölgede yüz bin yıldır hep yaşanan kara kışta mı yoksa ordunun kötü yönetilmesinde mi?

Araştırılsın.

Açıklansın.

Güvenimiz kararmasın.

Siyasetçi Cumhurbaşkanı; “Benim dedem de Sarıkamış'da tüfeğine sarılı olarak ve donarak şehit oldu. Donarak şehadete yürümek de var” diyerek tedaviye ve terapiye girişti.

Evet dedelerimiz donmuştu.

Çünkü 1915 yılının siyasetçisi ile ordu komutanı birlikte “Sarıkamış Harekatını” kötü yönetmişti.

Askeri donduran Enver Paşa!

Aynı zamanda siyasetçiydi.

★★★

1915'de donmuş dedeyi, 2018'de donmuş toruna bağlayarak “şehadet” diye açıklıyorlar.

Hatırlayın isterim.

Bolu Milletvekili Tanju Özcan Meclis'te Milli Savunma Bakanı cevaplasın diye bir soru önergesi vermiş ve “Yılda kaç kişi çürük raporu aldı, kaç kişi bedelli askerlik faslından askerlik yapmadan, terhis oldu ve çürük raporu alanların içinde iktidar partisi başkanı, başbakanı, bakan, milletvekili, il başkanı, ilçe başkanı olmuşların yakınlarından kimler var…” diye sormuştu. Aldığı cevapları Meclis'te dile getirmiş, eski bakanlardan Yaşar Okuyan da bu listeyi şöyle duyurmuştu:

AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 2 oğlu ve damadı, eski Başbakan Ahmet Davoğlu'nun damadı, eski Bakan Bülent Arınç'ın oğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın yeğeni, eski bakan Faruk Çelik'in oğlu, Bakan Çavuşoğlu'nun yeğeni, Ticaret eski Bakanı Çağlayan'ın yeğeni, Tarım eski Bakanı Mehdi Eker'in yeğeni, Milli Savunma ve Milli Eğitim eski Bakanı İsmet Yılmaz'ın yeğeni, AKP'li Milli Savunma Bakanı'nın 3 yeğeni, Milli Eğitim eski Bakanı Nabi Avcı'nın 2 yeğeni, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin 3 yeğeni, AKP Milletvekili Hacı Hasan Sönmez'in damadı ile yeğeni, AKP İstanbul İl Başkanlığı'nı uzunca süre yapmış, milletvekili Aziz Babuşcu'nun yeğeni, AKP Sosyal İşler Sorumlusu Mazhar Bağlı'nın 2 yeğeni, AKP Grup Başkanvekilliği de yaptı Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın oğlu, Diyarbakır AKP eski milletvekili İhsan Arslan'ın oğlu ile 2 yeğeni, AKP Düzce eski Milletvekili İbrahim Korkmaz'ın yeğeni…”

Liste böyle uzayıp gitmişti.

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Liste arşivde.

Donmuş, duruyor!

1915'de cephede donmuş dedelerimizin sesi, bugün “siyasetçi çocuklarının askerlikten sıyırmak için aldıkları çürük raporları” karşısında daha yüksek olarak vicdanlarda çınlıyor.