Masal ile gerçek!

Ayakkabı kutularında dolar saklayanın eskiden genel müdür yapıldığı devlet bankasından şimdi de “düşük fiyatla döviz satışı” olayı çıktı. Ve kurban kesimi yapılan mekanların yer aldığı büyükşehir semtlerinden de “öldüren şarbon mikrobu fışkırmaya” başladı.

Getirildiğimiz nokta:

Dolar ile şarbon.

Güç birliği yaptılar.

Türkiye'yi sallıyorlar.

Halk uyansın istiyorlardır!

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1 doların; 6.60 TL'ye çıktığı günün akşamı geç saatlerinde devlet bankasından doları “3.72 TL'den” alanlar oldu.

Ne kaymaklı alış?

1763 kişiymiş.

İçlerinde acaba “Reza Zarrab'ın adamları” ile Fetullah'ın “banka imamları” da var mıydı?

Nereden bileceğiz?

Dövizlerini bankasına güvenmeyip evindeki ayakkabı kutularında saklayan genel müdür çıkartmış bir yönetim kültürünün bugün sözlerine ne kadar ve niçin güveneceğiz? Diyor ki, “Düşük kur veri sağlayıcı dış şirketten (yani bankanın hizmet satın aldığı taşeron firma) kaynaklandı.”

Kim bu taşeron?

Nasıl ve kimin aracılığıyla girdi de devlet bankasına dışardan veri sağlayıcı oldu? O gece ucuz dolar kapatanlar ile bu taşeron firma sahiplerinin yakınlıkları var mı? Araştırıldı mı?

Kim soracak?

Kim anlayacak?

Yarın unutulur.

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Kurban bayramında “şarbon” Ankara'nın dibindeki 2 mahalleye kadar gelmişti.

Bakanlar masal anlattı.

Dün şarbon, bu kez İstanbul'un dibinde “ben buradayım” diye kendini hatırlattı. Hayvancılık Bakanı, topluma yine masal söylüyor.

Şarbon, kim kaynaklı?

Yabancı mı? Yerli mi?

İthal hayvanla mı geldi yoksa bizim yerli hayvancılığımızın içinden yeniden mi hortladı?

Hayvan ithalatını kaç firma yapıyor? Bunlar kimdir? İthal ettikleri hayvanların “veteriner kontrolü yapılmadan” ülkeye sokulması imtiyazına sahipler diye bir ciddi iddia var. Doğru mudur? Halka, “Et ve Süt Kurumu ithal ediyor” denilmesine rağmen onun adına iktidar yandaşı kişiler hayvan ithalatı yapıyor sözleri gerçek midir?

Gerçekleri bilmeliyiz.

Bakan masal anlatıyor.

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Masal uyutur.

Gerçekler şöyle:

Türkiye'ye en fazla Brezilya ve Uruguay'dan olmak üzere 20 farklı ülkeden hayvan ithal ediliyor. Halkının et ihtiyacını kendi yerli üretim hayvanı ile karşıladığı yıllarda Türkiye'nin 5 veteriner fakültesi vardı. Bugün 29 veteriner fakültesi var. Veteriner fakültesi sayısı bakımından Türkiye, nüfusu 1.5 milyarı geçen Çin ve nüfusu 1 milyara yaklaşan Hindistan'dan sonra dünya üçüncüsü oldu. Buna rağmen veterinerlik bilgisi ile Türk hayvan yetiştiricisi buluşturulamadı. İşsiz veteriner ordumuz oluştu. 20 ülkeden dolar ödenip ithal edilen hayvan etine bağımlı olduk. Borçla bulunmuş dolarla hayvan ithalatı yapıp yabancı çiftçiyi kalkındırıyoruz.

Şarbon da cabası.