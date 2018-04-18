Pusucu, İpsala Sınır Kapısı'nda yakalandı. Eşini ve 2 çocuğunu da yanına almış Yunanistan'a kaçacaktı.
Bir zamanlar kahramandı.
Ağzına bakılıyordu.
Sırtı sıvazlanıyor, “yapılmamış darbenin darbecilerini (!) fuhuş karşılığında Yunanistan'a casusluk yapmakla, PKK'ya bilgi satmakla” suçladığı için korkusuz kahraman ilan edilen oydu. Dosyalar dolusu sahte bilgi üretti. Uydurma yüzlerce CD onun elinden çıktı. Düzmece kanıtların yüklendiği onlarca hard disk onun “kumpas ve pusu kurmak” şeytanlığı dahilinde hazırlandı. Fetullah Gülen'in Tayyip Erdoğan ile iktidarı paylaştığı günlerdi.
Genç kadınlara iftira atıldı.
Cinsel fantezi üretildi.
Yalanlar uyduruldu.
O pusu iddianameyi yazan özel yetkili savcı oydu.
Kullanılan kuklaydı.
* * *
Mahkemeler uzatılıyordu.
Uzun tutukluk süreleri, “pusu kurma ve kumpas hazırlama” cellatlığının bir parçasıydı. Yıldırmak, korkutmak, sindirmek için düşünülmüş davalardan biriydi.
Kim susmuyor.
İşte o darbeci.
Kim eleştiriyor.
İşte o darbeci.
Kim alkışlamıyor.
İşte o darbeci.
Kim yalaka değil.
O da darbeci.
Kim Atatürk diyor.
O da darbeci.
Kim tam bağımsızlık diyor.
O da darbeci ve casus.
Kim laikliği savunuyor.
O da darbeci ve fuhuşçu.
Kim bölünmeye karşı.
O da darbeci.
* * *
Listeyi bilerek uzattım. Bugüne ne kadar çok benziyor. “Darbeci” çamur sıvaması gitti bugün yerine “FETÖCÜ” damgası geldi. Her kızdığına “darbeci” yaftası vurma ve “hapishaneden ölüleri çıkabilecek kadar” ağır kararlarla mahkum etme üzerine kurulmuş pusu davalarında kilit savcılardan biri de oydu. Genç subayları, “Yunan casusu” diye suçluyordu. Fetullah Gülen iktidar ile bozuşmamış olsaydı; genel kurmay başkanı, kuvvet komutanları, generaller ve bu genç subaylar bugün ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edilmiş tutuklular olarak zindanda yatıyor olacaktı.
* * *
Pusucu savcı, firariydi.
2 yıldır aranmaktaydı.
Peki!
Bu haysiyet celladı pusucu, nerede, hangi ilişkilerden üretilmiş bir koruma zırhı altında nasıl saklanabildi?