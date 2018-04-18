Yakalandı!

Pusucu, İpsala Sınır Kapısı'nda yaka­landı. Eşini ve 2 çocuğunu da yanına almış Yunanistan'a kaçacaktı.

Bir zamanlar kahramandı.

Ağzına bakılıyordu.

Sırtı sıvazlanıyor, “yapılmamış darbenin darbecilerini (!) fuhuş karşılığında Yunanistan'a casus­luk yapmakla, PKK'ya bilgi sat­makla” suçladığı için korkusuz kahra­man ilan edilen oydu. Dosyalar dolusu sahte bilgi üretti. Uydurma yüzlerce CD onun elinden çıktı. Düzmece kanıtla­rın yüklendiği onlarca hard disk onun “kumpas ve pusu kurmak” şeytanlığı dahilinde hazırlandı. Fetullah Gülen'in Tayyip Erdoğan ile iktidarı paylaştığı günlerdi.

Genç kadınlara iftira atıldı.

Cinsel fantezi üretildi.

Yalanlar uyduruldu.

O pusu iddianameyi yazan özel yetkili savcı oydu.

Kullanılan kuklaydı.

* * *

Mahkemeler uzatılıyordu.

Uzun tutukluk süreleri, “pusu kurma ve kumpas hazırlama” cel­latlığının bir parçasıydı. Yıldırmak, korkutmak, sindirmek için düşünülmüş davalardan biriydi.

Kim susmuyor.

İşte o darbeci.

Kim eleştiriyor.

İşte o darbeci.

Kim alkışlamıyor.

İşte o darbeci.

Kim yalaka değil.

O da darbeci.

Kim Atatürk diyor.

O da darbeci.

Kim tam bağımsızlık diyor.

O da darbeci ve casus.

Kim laikliği savunuyor.

O da darbeci ve fuhuşçu.

Kim bölünmeye karşı.

O da darbeci.

* * *

Listeyi bilerek uzattım. Bugüne ne kadar çok benziyor. “Darbeci” çamur sıvaması gitti bugün yerine “FETÖ­CÜ” damgası geldi. Her kızdığına “darbeci” yaftası vurma ve “hapis­haneden ölüleri çıkabilecek ka­dar” ağır kararlarla mahkum etme üzerine kurulmuş pusu davalarında kilit savcılardan biri de oydu. Genç subayla­rı, “Yunan casusu” diye suçluyordu. Fetullah Gülen iktidar ile bozuşmamış olsaydı; genel kurmay başkanı, kuvvet komutanları, generaller ve bu genç subaylar bugün ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edilmiş tutuklular olarak zindanda yatıyor olacaktı.

* * *

Pusucu savcı, firariydi.

2 yıldır aranmaktaydı.

Peki!

Bu haysiyet celladı pusucu, nere­de, hangi ilişkilerden üretilmiş bir koru­ma zırhı altında nasıl saklanabildi?