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NECATİ DOĞRU

Yakalandı!

18 Nisan 2018
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Pusucu, İpsala Sınır Kapısı'nda yaka­landı. Eşini ve 2 çocuğunu da yanına almış Yunanistan'a kaçacaktı.
Bir zamanlar kahramandı.
Ağzına bakılıyordu.
Sırtı sıvazlanıyor, “yapılmamış darbenin darbecilerini (!) fuhuş karşılığında Yunanistan'a casus­luk yapmakla, PKK'ya bilgi sat­makla” suçladığı için korkusuz kahra­man ilan edilen oydu. Dosyalar dolusu sahte bilgi üretti. Uydurma yüzlerce CD onun elinden çıktı. Düzmece kanıtla­rın yüklendiği onlarca hard disk onun “kumpas ve pusu kurmak” şeytanlığı dahilinde hazırlandı. Fetullah Gülen'in Tayyip Erdoğan ile iktidarı paylaştığı günlerdi.
Genç kadınlara iftira atıldı.
Cinsel fantezi üretildi.
Yalanlar uyduruldu.
O pusu iddianameyi yazan özel yetkili savcı oydu.
Kullanılan kuklaydı.

* * *

Mahkemeler uzatılıyordu.
Uzun tutukluk süreleri, “pusu kurma ve kumpas hazırlama” cel­latlığının bir parçasıydı. Yıldırmak, korkutmak, sindirmek için düşünülmüş davalardan biriydi.
Kim susmuyor.
İşte o darbeci.
Kim eleştiriyor.
İşte o darbeci.
Kim alkışlamıyor.
İşte o darbeci.
Kim yalaka değil.
O da darbeci.
Kim Atatürk diyor.
O da darbeci.
Kim tam bağımsızlık diyor.
O da darbeci ve casus.
Kim laikliği savunuyor.
O da darbeci ve fuhuşçu.
Kim bölünmeye karşı.
O da darbeci.

* * *

Listeyi bilerek uzattım. Bugüne ne kadar çok benziyor. “Darbeci” çamur sıvaması gitti bugün yerine “FETÖ­CÜ” damgası geldi. Her kızdığına “darbeci” yaftası vurma ve “hapis­haneden ölüleri çıkabilecek ka­dar” ağır kararlarla mahkum etme üzerine kurulmuş pusu davalarında kilit savcılardan biri de oydu. Genç subayla­rı, “Yunan casusu” diye suçluyordu. Fetullah Gülen iktidar ile bozuşmamış olsaydı; genel kurmay başkanı, kuvvet komutanları, generaller ve bu genç subaylar bugün ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edilmiş tutuklular olarak zindanda yatıyor olacaktı.

* * *

Pusucu savcı, firariydi.
2 yıldır aranmaktaydı.
Peki!
Bu haysiyet celladı pusucu, nere­de, hangi ilişkilerden üretilmiş bir koru­ma zırhı altında nasıl saklanabildi?

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