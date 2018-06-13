Tüm Türkiye ile birlikte Türk medyası da ağır ve sancılı bir dönemden geçiyor.

“Ağır ve sancılı dönem” ifadesi, bizzat Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'na ait…

Türk basınını maalesef, üç kâğıtçı, ahlâksız tipler sardı. Bunlar, efendilerine yaranmak için muhalif olan herkese saldırıyor, iftiralar yağdırıyor, çamurlar atıyor…

Daha önce bu arsız ve yalaka tipleri ben de defalarca yazmış, eleştirmiştim.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, “Meslek İlkeleri İzleme Komisyonu”nun hazırladığı açıklamayı kamuoyu ile paylaşmayı zorunlu gördü.

Haklı ve doğru bir açıklama bu… Özetle şöyle:

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“Türkiye medyası ağır ve sancılı bir dönemden geçiyor.

Bazı medya mensuplarının mesleğin etik kurallarına uymayan bir dil ve üslupla birbirleri aleyhine köşelerini kullanmasını dehşetle izliyoruz.

Türkiye'nin mevcut siyasi iktidarının ya da muhalefetinin ürettiği politikaları tartışabilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Ancak, bu politikaların tarafı olmak, bu politikaların savunuculuğuna soyunmak, benimsenmeyen görüş ve düşünceleri edebini yitirmiş, saldırgan bir dil kullanarak kamuoyu ile paylaşmak, basın tarihine bir kara leke olarak geçecektir.

Türkiye medyası nefret söylemlerinin etkilerini ve sonuçlarını göz ardı eden, toplumun çatışmalardan nasıl etkilendiğini sorgulamayan ve giderek çatışmanın yeniden üretilmesine hizmet eden bir güce mi dönüşüyor?

Bir gazeteci kimliğini taşıyan, her olaya, duruma ya da taraflara eşit mesafede durmak, soru sorma kültürünü oluşturmak zorundadır.

Nefret ve düşmanlığı körükleyen, düşünce ve inancı ayrıştıran, farklılığı hedef gösteren anlayışla hareket edenleri kınadığımızı kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.”

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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bu hassasiyetinde haklıdır. Türk basını maalesef bu iktidar döneminde böyle hazin bir hale gelmiş, gazeteci olamayacak çapsız insanların eline kalem verilerek sütunlar ve programlar açılıp “tetikçi” yapılmıştır.

Bu devir maalesef böyle rezil bir dönem işte… Yazıklar olsun!

“O hâkim istifa etmeli!”

Günümüzde bazı yüksek yargı mensuplarının hali çok üzücü…

Bunlar hâkim midir yoksa iktidar partisi AKP'nin il ya da ilçe başkanları mıdır belli değil!

Danıştay üyesi Aysel Demirel'in Twitter hesabından CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muammer İnce'yi hedef alarak bir AKP'li gibi ona yüklenmesi, Türkiye'de yargının siyasallaştığını gösteren bir örnektir.

Aysel Demirel'in, gelen tepkiler üzerine bu paylaşımı silmesi bir şey ifade etmiyor. Olan olmuş, testi kırılmış, yargı bir yara daha almıştır!

İnsanlar artık onun bağımsız ve tarafsız karar vereceğine inanabilirler mi? Yargı mensupları, düşünceleri ne olursa olsun “İktidarın hizmetinde” bir görüş sergileyemezler.

Kılıçdaroğlu “O hâkimin derhal o görevden istifa etmesi lâzım” demekte çok haklıdır.

TEBESSÜM

Kulaklarda müthiş uğultu!

Adam, doktora gidip son zamanlarda gözlerinin dışarıya fırladığını ve kulaklarının uğuldadığını söyleyerek yardım ister.

Doktor adamı muayene ettikten sonra ciddi bir tavırla başını sallayıp “Bademciklerinizin alınması gerekiyor” der.

Adamın bademcikleri alınır, fakat bunun hiçbir faydası olmayınca başka doktora gider.

Yeni doktor “Bunun sebebi dişleriniz” der ve bütün dişlerini çektirmesini söyler.

Adamcağız dişlerini toptan çektirir ama bu da derdine deva olmaz. Yine gözleri dışarı fırlamakta ve kulakları uğuldamaktadır.

Adam üçüncü bir doktora gitmeye karar verir. Bu doktor “Ben açık sözlüyümdür. Sizin altı aylık ömrünüz kalmış” der.

Adam perişan olur. “Madem öleceğim, son aylarımda krallar gibi yaşayayım bari” der ve gıcır gıcır son model bir otomobil alır, üniformalı şoför tutar, en lüks terziye elbiseler diktirir, yeni gömlekler ısmarlar:

Gömlekçi “Kol 16, yaka 39” diye ölçülerini alırken adam:

“37” diye düzeltir.

Gömlekçi tekrar ölçüp “39” diye ısrar edince adam:

“Yanılıyorsun. Ben yıllardır hep 37 yaka giyerim” der.

Bunun üzerine gömlekçi omuz silkip:

“Siz bilirsiniz” der “Fakat sizi uyarıyorum. 37 yaka giymeye devam ederseniz boğazınızı sıkar, gözleriniz patlar, kulaklarınız da uğuldar!”

GÜNÜN SÖZÜ

“Demokrasi” her yalana inanan insanların değil, akıllı insanların rejimidir.