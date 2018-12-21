Ağır cezada bir başkan adayı ve sokağa çağıran tweet

Seçimi dönemi gelince ilginç belgeler ortaya çıkar. Aday adaylarıyla ilgili iddialar, belgeler saçılır. Bu konuda adaylar kadar seçmenin de dikkatli olması gerekiyor. Hele sosyal medyada inanılmaz bir kirlilik var. Bir şey yazılıyorsa, kaynağına inmeden asla onu doğru kabul etmeyin.

AKP'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva'nın attığı öne sürülen AKP aleyhine önemli ifadeler yer alan tweetleri ortaya çıktı. Bunlar arasında 2014 tarihli “Kobani düşmeyecek! Gün birlik günüdür. Van halkı sokaklarda olmalı” denilen de, AKP aleyhine önemli suçlama içerenler de var.

“TAMAMI MONTAJ”

Necdet Takva'ya bu tweetleri atıp atmadığını sormamız gerekiyor. Çünkü, gazetecilik bunu gerektiriyor. Takva, “Üyesi ve adayı olduğum parti adını kullanarak sosyal ve yaygın medyada yapılan paylaşım şahsıma ait değildir. Bana ait olduğu belirtilen tweetlerin tamamı montaj. Savcılığa başvurdum. Tamamen provoke etme amaçlı. Bunların bana ait olmadığı konusunda rahatım. O türde bir paylaşımlarım asla olmadı” dedi.

İnsanları zor duruma düşüren sosyal medya paylaşımlarının arkasında kimin olduğunu bulmak da kolay olmuyor. Bu tweetter, gerçek suçlu bulununcaya kadar Takva'nın her zaman karşısına çıkacaktır.

AĞIR CEZADA BİR BAŞKAN ADAYI

AKP'li Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa ettirilmiş, yerine yardımcısı Zeki Gül getirilmişti. Gelecek seçimde AKP'nin adayı Halil İbrahim Aşgın yapıldı. AKP'nin Çorum il örgütünde Aşgın'ın yanında olanlar gibi, karşı olanlar da var. Ankara'ya, Aşgın hakkında hazırlanan ve Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyası gündeme getirildi.

Soruşturma raporlarına dayalı olarak Cumhuriyet Savcısı Ragıp Tepedüzü tarafından hazırlanan 15 Nisan 2018 tarih ve 2018/195 sayılı iddianamede, suç konusu “Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak dolandırıcılık” yazıyor. Bu suçlamanın dayanağı da iddianamenin “Deliller” bölümünde şöyle aktarılıyor:

“İŞKUR Hukuk Müşavirliği'nin suç duyurusu yazısı, Bakanlık Teftiş Kurulu Raporu'na göre, sözleşmelerin yürütülmesi sırasında yüklenici olan şüphelilerin kursiyerlerin istihdam süreciyle ilgili olarak Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü'ne yanıltıcı bilgi ve belge verildiğinin tespiti.”

Sözleşmelerde belirtilen hak ediş tutarlarının yüklenici firmalara haksız bir şekilde ödendiği, bu yolla kamu zararının oluşmasına neden olunduğu belirtiliyor, “Böylece, kamu kurumu olan Sosyal Güvenlik Kurumu'nu dolandırdıkları sabit olmakla, atılı suçtan yargılanmaları kamu adına talep olunur” deniliyor.

Başkan adayı İbrahim Aşgın'ın avukatı Fatih Maden, “İstihdam garantili kurslardan, müvekkilim, İŞKUR'dan kurs düzenlemesi almış, bu işleri başarıyla gerçekleştirmiş ve kendisine teşekkür de edilmiştir. Daha sonra mevzuat eksikliklerinden kaynaklı sorunlar nedeniyle inceleme yapılmış, 2014 yılındaki müfettiş incelemesi sonucu iş bu aşamaya gelmiştir. Eksikliklerin temeli daha çok usule yöneliktir.”

Tabi ki, iddianame hazırlanabilir. Bu, Aşgın'ın suçlu olduğu anlamına gelmez. Belki normal bir dönemde ortaya çıkmayan, çıkarılmayan belgeler ortaya çıkıyor. Siyasete giren, bunlara da hazır olmalı.

BAŞKAN ADAYLARI ANLATIYOR

Gazetemizi de ziyaret edenler, projelerini anlatan başkan adayları da sıkça oluyor. Serdar Aksoy da, 185 bin nüfuslu İzmir-Menemen belediye başkan aday adaylarından. Aksoy'da proje çok. Duymadığımız bir projesini şöyle anlattı: “Seçilirsem, toplumun her kesiminden halk meclisini seçtireceğiz. 65 mahallemizin temsilcisi olacak. Her ay toplanıp halk meclisinin bize hesap sormasını isteyeceğiz. Menemen, hesap veren belediye olacak. Bu durum toplumsal barışa da büyük katkı sağlayacak. Mutlaka bir eğitim vakfı kuracağız.”

İzmir'in Bornova İlçesi'nde belediye başkanlığı için 17 aday adayı var. Bunlardan Ali Sözer, 1989-1994 döneminde başkanlık yapmıştı. Zamanında kentsel dönüşümü yapmış, imar barışından da para almamıştı. “Bornova'yı sivrisinekten kurtardım” diyen Sözer, “Belediyelere önerim, yalancı karabiber ağacı diksinler, ziraat fakülteleriyle hep temasta olsunlar. Biz sorunu öyle çözmüştük” dedi.