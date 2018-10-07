‘Bitirdik’ demekle bitmiyor

26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ döneminde, Genelkurmay Başkanlığı'nın girişine, bazı birliklerin bulunduğu tepelere “Güçlü ordu, güçlü Türkiye” sloganı yazıldı. Başbuğ'dan sonra bunların bazıları kaldırıldı. Hadi yazılar bir tarafa ama Atatürk'ün fotoğrafı da soldu. Bunun en somut örneği Genelkurmay Başkanlığı'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı yönüne bakan kapısında bulunan tabeladır. Geçerken siz de bir bakın.

Askerimiz Suriye'de, Irak'ın kuzeyinde teröristle mücadele ediyor. Teröristlerin önemli bir bölümü yaz dönemini daha çok sınır ötesinde geçirdi. Suriye'de yaşanan her gelişme, örgütü yakından ilgilendiriyor. Sınırımızda sözde bir bağımsız devlet kurma amaçları var. Onları silahla, eğitimle destekleyen ülkeler bulunduğunu da devletimizin yetkilileri çok iyi biliyor. Ancak, onlara yapılan silah desteğini bir türlü önleyemiyor.

GEÇİŞLERİ KOLAYLAŞTIRMAK

Terör örgütünün taktiklerinden birisi, kış dönemine girilmeden kanlı eylemler yapmasıdır. Bunu da mümkün olduğunca iç bölgelerde gerçekleştirirler. Amaçları sınırda alınan güvenlik önlemlerini dağıtıp güvenlik güçlerinin daha çok iç bölgelere yönelmelerini sağlamak. Böylece sınırdan daha rahat geçebileceklerini hesaplarlar.

Gerçek olan şöyle bir durum var: Evet, güvenlik güçlerimiz terörle kararlı bir biçimde mücadele yürütüyor. Ancak kırsal alanda askerimizin teröristleri arayıp bulması, etkisiz hale getirmesi daha çok insansız hava araçlarıyla yapılıyor. Yani askerin yıllarca uyguladığı, “Ara, bul, yok et” taktiğinden önemli ölçüde uzaklaşılmış durumda.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından hemen her gün yapılan açıklamalarda, hava harekatıyla kaç teröristin etkisiz hale getirildiği belirtiliyor. Söylemek gerekirse, bu açıklamalara şüpheyle bakanların oranı da az değil. Sıkça, “Sınır ötesinde kaç teröristin öldürüldüğünü hemen nasıl tespit ettiler” deniliyor. Aynı durum, yurt içinde yapılan hava harekatları için de ifade ediliyor. AKP öncesinde de öldürülen terörist sayısı konusunda sağlıklı bilgi verilmediğine ilişkin açıklamalar hatırlanır.

RİSKİ AZ EYLEM

Teröristler, askerimizin karşısına kolay kolay çıkmaz. Yani hep gizlenir. Bir eylem yapacağı zaman da daha çok “Riski az” eylem türünü seçer. Hani geçmişte karakollar, köyler 200-300 terörist tarafından basılmaya çalışılıyordu. Günümüzde ise eylem birkaç kişiyle yapılıyor. Böylece, bir çatışma halinde örgüt daha az kayıp veriyor.

8 askerimizin şehit edilmesi de muhtemel iki ya da üç terörist tarafından planlanıp uygulandı. Güvenlik güçleri bunlara dönük operasyon yaptığında da örgütün kaybı 2-3 kişi oluyor. Az militanla eylem yapmakla hem kayıp veya kayıplarını azaltıyor, hem de bu tür eylemlerle bölgede var olduklarını kanıtlamaya çalışıyorlar. Yetkililerimiz açıklamalarında “PKK'yı bitirdik” diyor. Şu aşamada bu tür açıklamalar doğru değildir. Teröristler, “bitmediklerini” göstermek için eylem yapıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, terörle mücadele eden birimlerin hep yanında olduğuna tanık oluyoruz. Yanlarında bulunması, teröristlerle mücadele edenler için büyük bir moraldir. Bu yüksek moralle, 8 şehidimizin kanı da yerde kalmayacaktır.

GELELİM ŞEHİT SAYIMIZA

Her ne kadar basında yeterli biçimde yer almasa da ülkemizde hayli fazla şehit veriyoruz. Bir olayda, Batman'da yaşandığı gibi çok sayıda askerimiz şehit edildiğinde haber manşetlere çıkıyor. Teröristle mücadele edenler kuşkusuz binlercesini etkisiz hale getirdi. Yani şehit verilmesi olayın doğasında var.

15 Ağustos 1984 tarihinden bu yana bölücü terör örgütünü ortadan kaldırmak için çalışılıyor. Bir dönem bitirilme noktasına getirilen bölücü örgüte, yapılan ceza indirimleri can suyu oldu. Cezaevinden çıkan terörist, soluğu dağlarda aldı. Örgüte dönük operasyonlar durduruldu, teröristler ilçelerde silah dağıtırken, barikatlar kurulurken, hendekler kazılırken bunlara seyirci kalındı. Sonra, ilçeleri teröristlerden kurtarmak için aylarca süren çatışmalar oldu.

EN YÜKSEK 5. YIL

Arşiv araştırması yaptığımda, AKP döneminde en çok şehit verdiğimiz 5. yıldayız. AKP iktidarı döneminde en çok şehit 2016 yılında verildi. Tam 723 askerimiz, polisimiz, güvenlik korucumuz şehit edildi. 2017 yılında 274 şehidimiz oldu. 2012 yılında 225, 2015 yılında ise şehit sayımız 219 olarak belirlendi. Bu yılın 9. ayında ise 193 şehidimiz oldu.

Devlet yetkililerinin her fırsatta “Terörü bitirdik” açıklamaları tamam da, peki bu 9. ayda 193 şehidimizin açıklaması nasıl yapılacak? Yani “Bitti” demekle bitmiyor. Hain her zaman pusudadır…