Genelev müdavimi yazarlar

Keyifli bayram yazılarına devam edeyim…

Bugün biraz “mahrem”/”muzır” konulara gireyim:

“Yüksek kaldırımda, güpe gündüz?

Melahat'i almışım da sonra

Alemdar'a gitmişim, öyle mi?

Onu sonra anlatırım…”

Orhan Veli'nin “yüksek kaldırım” hikayelerine girmeyelim; “dışarıdan” yazayım:

Victor Hugo genelevlerin sadık müşterisiydi. Cenaze törenine katılmaları için tüm genelev kadınlarına izin verildi. Katılanlar büyük yazara saygı için “sermaye yerlerine” siyah eşarp bağladı!

Balzac, Makyavelli, Graham Greene, Borges, George Simenon, Gustave Flaubert ve hala tartışılan iddiaya göre cinsellikten zevk almayan Kafka genelev müdavimiydi. Kimi, genelev kadınına aşık oldu. Van Gogh, fahişe -aynı zamanda alkolik- ve 60 resmine modellik yapan Sian Hoornick'e aşıktı. Onu “fahişe” olarak değil bir işçi olarak gördü. Van Gogh'un asıl büyük aşkı meslektaşı Paul Gaugin idi; onun için kulağını kesti! Ve kesik kulağını bir genelev kadınıyla Gaugin'e gönderdi…

Shakespeare gibi kimileri genelevden frengi hastalığı kaptı. Entelektüel kadınlara hep mesafeli Charles Baudelaire, genelevde frengi kapan yazarlardan idi. Michelangelo ise, ömrü uzattığına inandığı için cinsel perhiz yapardı…

Çok yönlü Amerikalı sanatçı-yazar Maya Angelou'nun genelevde çalıştığını bilir misiniz?

Jazz'ın kurucu babası Louis Armstrong New Orleans'ın genelev mahallesi Storyville'de dünyaya geldi…

Arturo Toscanini, provada performansından memnun olmadığı orkestraya şöyle sitem etti: “Bir daha dünyaya gelirsem genelevde bekçilik yapacağım hiçbirinizi içeriye sokmayacağım!”

Bu kadar genelev bilgisi yeter!

Marksist silahlı örgüt

“Mutlu aşk yoktur” diyen Louis Aragon evlilik dışı dünyaya geldi. Gerçek annesine “teyze” dedi. Büyük aşkı Elsa Triolet 1970'de vefat edince bambaşka biri oldu: Saçlarını uzattı, frapan giyinmeye başladı, gece kulüplerinden çıkmadı ve en sonunda eşcinselliği tercih etti…

Çok eşcinsel yazar var; T.E. Lawrance, Virginia Woolf, Tennessee Williams, James Baldvin, Oscar Wilde, Marcel Proust, Collette, Walt Whitman vs…

Arthur Rimbaud ile Paul Verlaine arasındaki tutkulu aşk hala yazılır. Örneğin, Christopher Hampton'un yazdığı, Didier Long'un uyarlayıp sahneye koyduğu “Ay Tutulması” bu fırtınalı aşkı anlatır…

Benzer aşk iki heykeltraş; Rodin ile Camille arasında geçti. Bu aşk akıl hastanesinde sonlandı; zavallı Camille hastanede öldü…

Aşk ve gurur temalarını romanlarına yansıtan Alexandre Dumas, karısını yakın arkadaşı yazar Roger Beauvoir ile yatakta yakalayınca şöyle dedi:

– “Beni de aranıza alın; hava çok soğuk!”

Dostoyevski'nin büyük aşkı Polin Suslova idi; “Kumarbaz” eserinin erkek kahramanı kendisi, kadını ise Polin'di…

Goethe'nin son aşkı kaplıcada tanıştığı 17'sindeki Ulrike'ydi; Goethe aşık olduğunda 71 yaşındaydı…

Daktiloyla ilk yazan romancı Mark Twain, bugün milyonlarca kadın tarafından kullanılan sütyen kopçasının mucidiydi!

Ülkelerde en çok yasaklanan kitapların başında Ernest Hemingway'ın eseri, I. Dünya Savaşı'nı anlatan “Silahlara Veda” gelir. Gerekçesi ilginçti; müstehcenlik…

“Ejderha Dövmeli Kız”ın da aralarında bulunduğu “Milenyum” serisinin yazarı Stieg Larsson, sırt çantasıyla Afrika'yı dolaştı; 1977 yılında Etiyopya'daki Marksist bir örgütün kadın gerillalarını eğitti!

Zeki kadınlar

Kadınlar dünyasıyla noktayı koyalım:

“Yatarken ne giyinirsiniz” diye soran gazetecilere film yıldızı Marilyn Monroe şu yanıtı verdi:

– “Chanel No 5 parfümü!”

Bu zeki yanıt kimseyi şaşırtmadı; film çekimi istirahatlerinde kitap okuyan bir yıldızdı o. James Joyce'un zor eseri “Ulysses”i okurken 1955 yılında çekilmiş fotoğrafı meşhurdu. Fotoğrafta dikkati çeken şuydu; bu zor kitabın son sayfalarına gelmişti! Kütüphanesinde Dostoyevski'den Çehov'a 430 kitabı vardı. “Sarışın bomba” değil, büyük yazar Arthur Miller'in eşinden bahsediyoruz!

En güzel kadınlar en zeki olanlar mı?

“Yengemiz” ünlü film yıldızı Zsa Zsa Gabor'a gazeteciler, “bugüne kadar kaç kocanız oldu” diye sordu. Gabor şu yanıtı verdi: “Benimkiler dahil mi?”

Gabor özel yaşamında baba öğüdünü tuttuğunu ifade etti:

– “Babam, ‘Değerse beklemesini bileceksin' derdi; on beşime dek bekledim!”

Şarkıcı-besteci Billie Holiday hayatını anlatmaya şöyle başladı:

– “Annem ve babam evlendiklerinde çocuk sayılırlarmış; babam 18, annem 15 ve ben 3 yaşındaymışım!”

Dünyanın en zengini Rothschild ailesinin solcu kızı Dorothy Parker şairdi, yazardı; Hollywood için film senaryoları kaleme aldı. Ödüller kazandı; adı “komünist kara listeye” yazıldı. Bir Hollywood yıldızı için ettiği söz muhteşemdi:

– “Kadın on sekiz dil biliyor ama hiçbirinde ‘hayır' diyemiyor!”

İngiliz yazar George Eliot ise hemcinsleri için şunu söyledi:

– “Kadınların aptal olduğunu inkar etmiyorum; Tanrı onları erkeklerle eşit olmak üzere yarattı…”

Umarım bayramınız keyifli geçiyordur….