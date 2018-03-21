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TOKMAK (RAHMİ TURAN)
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TOKMAK (RAHMİ TURAN)

İşte o kafa!

21 Mart 2018
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Ne diyorsun sen Mevlût Uysal?
Nasıl bir kafadır bu? İnsan söylemeye utanır!
Aslında tipik bir AKP'li kafasıdır bu!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tepeden paraşütle inen bu efendi diyor ki:
“Metroda bizim şu andaki önceliğimiz, en fazla oyu aldığımız yerler olacak inşallah!”
İşte memleket bunlara teslim! Sonra da o kafalardan hayır bekle!
Mevlût Uysal efendinin, büyük tepki görünce kıvırtıp geri adım atması ve “Biz herkese aynı şekilde hizmet ederiz” demesi bir şeyi değiştirmez! Ok yaydan çıkmış, testi kırılmıştır. Çirkinlik ortadadır!
Sen vergiyi bütün halktan topluyorsun  ama metroyu AKP'ye oy veren semtlere yaptıracaksın ha?
Hani AKP “Biz hizmette herkese eşitiz” diyordu… Hani ayrımcılık yapmayacaklarına dair şeref sözü vermişlerdi? Hani “oy versin vermesin” herkesi kucaklayacaklardı?
Bu sözlerin büyük bir balon olduğu bir kez daha kanıtlandı.
Bunların yapısı böyle… Bu kafalar oldukça ülkede adalet ve hakkaniyet de, sevgi ve kardeşlik de tesis edilemez!
(NOT: Futbolu tarihte ilk defa kimler buldu? TOKMAK-2'de)

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