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TOKMAK (RAHMİ TURAN)
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TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Kıtlık tehlikesi!

6 Eylül 2018
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İdlib'de savaş başladı…
Önümüzdeki süreçte en büyük sıkıntımız, korkumuz, baş ağrımız bu bölge olacak!.. Tam da ABD'nin Suriye Temsilcisi, eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Türkiye'de görüşmeler yaparken önce Rus uçakları, ardından da Suriye topçusu İdlib'deki  muhalifleri vurmaya başladı…
Türkiye henüz bir refleks göstermedi ya da biz neler yapıldığından habersiziz!.. ABD ise nasıl bir oyun tasarlıyor çok yakında göreceğiz…
Yandaş çevreler bile “Suriye'de yanlış yaptık. Esad'la görüşmeliyiz” derken, yönetim halen ABD safında görüntüsü veriyor! İdlib'deki 3 milyon kişinin Türkiye sınırlarına yüklenmesi ise neredeyse an meselesi!.. Türkiye müthiş bir ekonomik ve siyasi anaforun eşiğinde çırpınıyor…
-Ekonominin bu haliyle bu krizden nasıl çıkılır?!..

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