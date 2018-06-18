Sözlü düello!

Muharrem İnce iyi gidiyor… Meydanlarda topladığı kalabalıklar müthiş. Bu arada Erdoğan'a meydan okuyup onu televizyonda söz ve fikir düellosuna çağırarak:

“Madem sen bana ‘Çırak' diyorsun, kendini de ‘büyük usta' sayıyorsun, o zaman canlı yayında çık karşıma! Ekonomiden dış politikaya, eğitimden güvenliğe kadar her konuyu tartışalım!” diyor.

Bu, demokratik bir meydan okumadır ve Batı ülkelerinde çok görülür.

Ancak, çağrıyı kabul etmeyen Erdoğan:

“Utanmadan, sıkılmadan beni televizyona davet ediyor. Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine… Biz seni muhatap alır mıyız?” diye kızdı.

Kızdı ama pek haklı görünmüyor. Çünkü Muharrem İnce'nin televizyon reytingleri onunkinden daha iyi… Ne zaman bir programa çıksa izlenme rekoru kırıyor.

Erdoğan'ın katıldığı Kanal D ile CNN Türk ortak yayınındaki program, tekrar edilen diziler kadar bile reyting alamadı, Muharrem İnce'nin reytingleri onunkini ikiye-üçe katladı.

Kim, kimin reytinginden faydalanacak acaba?