Tansu Çiller, milli şuur, terör, şehitler!..

Tansu Çiller'in Başbakan olduğu yıllar…

Kanal D'de, televizyon tarihimizin ilk soruşturmacı gazetecilik örneği olan ARENA'yı yapıyoruz.

Program, dünya çapındaki büyük mizah ustası merhum Levent Kırca ve arkadaşlarınca hazırlanan OLACAK O KADAR'la aynı gece, peş peşe yayınlanıyor.

Her iki yapım da büyük ilgiyle izleniyor. Hatta bazı geceler milli maç reytinglerinin bile üstüne çıkılıyor.

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ARENA'da genellikle yolsuzluklar ele alınıyor.

Takibini yaptığımız konulardan biri, Çiller Ailesi'ne ait Antalya-Beldibi'ndeki inşaat.

Niçin takibe aldığımıza gelince:

Bölgede vaktiyle Hazine arazilerine kondurulan kaçak yapıların turizme kazandırılması için güzel bir proje geliştirilmiş. Buna göre yapıların orta gelirli kesime pansiyon hizmeti verecek hale getirilmeleri karşılığında 49 yıllığına sahiplerine bırakılması uygun görülmüş. Çiller Ailesi de bu projeden yararlanmak amacıyla kurdukları bir şirket üzerinden 1700 metrekarelik bir Hazine arazisi alıp, pansiyon (!) inşaatına başlamışlar!..

Ama bize ihbarda bulunanlar, Çillerlerin niyetinin pansiyon inşa etmek değil, oraya lüks bir otel kondurmak olduğunu öne sürüyorlar.

Bu nedenle başlattığımız takip ve çektiğimiz belgesel görüntüler iddia sahiplerini haklı çıkarıyor.

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Israrlı yayınımız karşısında Tansu Çiller'in eşi Özer Bey, tıpkı dün Emin Çölaşan dostumun anlattığı gibi özel bir görüşme için beni Başbakanlık Konutu'ndaki ofisine davet ediyor.

Kalkıp Ankara'ya gidiyorum. Konut'taki buluşmada laf lafı açıyor ve yüzüne karşı şunları söylüyorum:

“Sayın Çiller, bildiğimiz kadarıyla yedi göbek sülalenize yetecek mal varlığınız var. Allah daha da versin. Ama bunca zenginliğinize rağmen, neden

Antalya'da 1.700 metrekarelik hazine arazisine pansiyon görünümünde lüks otel inşa ediyorsunuz? Şimdi size bir önerim var. Madem oteli yaptınız, gelin burayı vatanı korumak için göğüslerini terör örgütlerine siper eden şehit asker ve polis ailelerine tahsis edin. Şehitlerimizin yakınları birer hafta misafiriniz olsunlar ve tatil yapsınlar. Sayılı günlerin bitiminde de hayır duaları ederek memleketlerine dönsünler…”

Özer Çiller önerimi beğendiğini ve Başbakan eşine açacağını söylüyor.

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İki gün sonra Tansu Hanım'ın kurup başkanlığını üstlendiği Zübeyde Hanım Şehit Anaları Vakfı'nın o tarihteki Genel Müdürü Meral Akşener arayarak, Başbakanın kendisine bir görev verdiğini ve otel konusunda ARENA'ya özel açıklama yapacağını söylüyor.

Ekibimizi hemen Ankara'ya gönderiyorum.

Meral Hanım kameramızın karşısına geçerek Başbakan Tansu Çiller ve ailesinin otelden hiçbir gelir sağlamama ve tüm geliri Şehit Anaları Vakfı'na bağışlama kararı aldığını açıklıyor.

Biz de beklediğimiz gibi olmamasına karşın, bu açıklamayı aynen yayınlıyor ve kararı alkışladığımızı belirtiyoruz.

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Ama, evet ama…

Adı Kemer Inn olan lüks otel biter bitmez bir başka firmaya kiraya veriliyor!..

Yani yayınladığımız açıklamanın tam tersi yapılıyor! Yıllar sonra öğreniyoruz ki Meral Hanım, kendisini kamuoyu önünde çok zor durumda bırakan bu karara büyük tepki gösteriyor ve Çillerlerle arasındaki ilk güvensizlik bu olayla başlıyor.

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Sonra ne oldu biliyor musunuz?

Kemer Mal Müdürlüğü yasaya aykırı olan bu devretme işlemi nedeniyle taşınmazın geri alınması için Çillerler aleyhine dava açtı.

Yerel mahkemenin Hazine lehine verdiği karar Yargıtay'ca da onanınca Kemer Inn oteli tekrar devlete geçti!..

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Pazar günü Tansu Çiller'i Cumhurbaşkanı ve AKP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Tayyip Erdoğan'ın Yenikapı'daki mitinginde görünce bu olayı hatırladım.

Ne diyordu?

Milli Şuur, terör, şehitler!..