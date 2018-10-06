TÜRKİYE GÜZELİ Özlem’in güzel kızı

Sevgili okuyucularım,

Benim mankenlik yaptığım 1994'lü yıllarda, Özlem Kaymaz fırtınası eserdi. Özlem çok zeki ve aynı zamanda tabii ki de çok güzeldi. 1992 Türkiye Güzeli olduğunda ülkemizin aranılan mankeniydi. Neredeyse her işin kadrosuna Özlem davet edilirdi. Benim de mankenliğe başladığım ve Bestmodel seçildiğim dönem ilk işim kendisiyleydi. Maşallah çok uğurlu geldi… Özlem bir dönem mankenlik yapıp evlendi ve bu yılın (Miss Turkey 2018) ikinci güzeli seçilen “Tara Madelein de Vries” isimli kızını dünyaya getirdi. Tara Madelein, annesi gibi çok güzel olmakla beraber aynı zamanda çok da yetenekli. Bence Özlem iyi bir inisiyatif kullanarak kızını yarışmaya soktu ve büyük başarı geldi. Bizde Tara'ya önündeki yaşamda bol şans diliyoruz. Dizi rekabetlerinde geçen yıla göre çok fazla bir değişiklik yok. Sadece TV8'de ‘Kızım' adlı yeni başlayan dizinin ivmelerini reyting karnesinde görebiliyoruz. Kızım son iki yılın cuma akşamlarının birincisi olan ‘İstanbullu Gelin'le birlikte zirve mücadelesi veriyor. Cumartesi günlerinin birincisi ise Star TV'nin yaz döneminde başlayan ve süper reytingler alan ‘Erkenci Kuş'u. Pazartesi akşamları ise ‘Söz' ile ‘Çukur' arasındaki zirve mücadelesi devam ediyor. Geçtiğimiz salı akşamı FOX'un iddialı dizisi ‘Kadın' totalde birinciliği alırken (AB) kategorisinde ise ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın birinciliğini gördük. ATV'deki bu diziyi ‘Kadın' ve son yılların başarılı dizisi ‘Ufak Tefek Cinayetler' takip ediyor. Sevgi ile kalın…