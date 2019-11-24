1 lira 35 kuruş için bu alçaklığı yaptı, şimdi…

Aderbal Ramos de Castro adlı zanlı, 16 Kasım’da belinden silahını çıkararak, adının Zilda Henrique dos Santos Leandro olduğu belirlenen evsiz kadını güpegündüz öldürmüştü.

Cinayetin işlendiği dehşet verici o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansımış ve görüntüler bir Brezilya televizyonunda yayınlanınca, olay dünyada gündem yaratmıştı.

31 yaşındaki talihsiz kadının yiyecek almak için Aderbal Ramos’tan 1 Brezilya reali (1 lira 35 kuruş) istediği bilgisi medya yer almıştı.

Aderbal Ramos de Castro’ya cinayet ve yasa dışı ateşli silah bulundurmak suçlamalarının yöneltileceği öğrenildi.

Aderbal Ramos’un avukat Brezilya medyasına yaptığı açıklamada, müvekkilinin olay günü sahibi olduğu restoranı açmak üzere iş yerine gittiğini söyledi.

Müvekkilinin aynı bölgede daha önce de gasba uğradığını öne süren avukat, yolda karşılaştığı Zilda Henrique dos Santos Leandro’nun kendisini soyacağını düşündüğünü ve bu nedenle reaksiyon gösterdiğini iddia etti.

Sokaklarda ‘Neia’ adıyla tanınan Leandro’nun kardeşi ise olay nedeniyle ailesinin perişan olduğunu söyledi.

Korktuğu için kimliğinin açıklanmasını istemeyen kardeş, ablasının bir evi olduğunu ve sokaklarda yaşamayı kendi tercih ettiğini ifade etti.