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1 lira 35 kuruş için! Sokak ortasında güpegündüz…

Brezilya'da bir cani, kendisinden 1 lira 35 kuruş isteyen dilenciyi sokak ortasında vahşice katletti.

Sozcu.com.tr
10:34 -
Haberler Dünya
1 lira 35 kuruş için! Sokak ortasında güpegündüz…

Niteroi kentinde cumartesi günü yaşanan olayın dehşet verici görüntüleri, bir Brezilya kanalında yayınlandı.

Aderbal Ramos de Castro adlı zanlı, belinden silahını çıkararak, adının Zilda Henrique dos Santos Leandro olduğu belirlenen evsiz kadını güpegündüz öldürdü.

Soğukkanlı katil, evsizler arasıdna ‘Neia’ olarak tanınan kadını vurduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.

31 yaşındaki talihsiz dilencinin yardımına civarda bulunan bir kişinin koştuğu ve yoldan geçen bir otomobili durdurmaya çalıştığı da görüntülere yansıyor.

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