106 ülkede çocuklar Greta’yla sokakta! 16 yaşında Nobel’e aday gösterildi

16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta, Ağustos 2018’de iklim değişikliği ile mücadeleye dikkat çekmek için okul grevi başlattı. İsveç Parlamentosu önünde oturarak eylem yapan Greta, iklim değişikliği için hükümetlere ‘bir an önce harekete geçin’ çağrısında bulundu.

Eylem kısa sürede küresel bir hal aldı ve Avrupa’nın birçok kentinde öğrenciler okulu kırıp iklim değişikliğine dikkat çekmek için eylem yaptı.

Birleşmiş Milletler ve Davos'ta iklim değişikliğiyle ilgili toplantılara katılan Greta, “Yetişkinler hep gençlere umut vermekten söz ediyor ama ben sizin umudunuzu istemiyorum, ben sizin paniklemenizi ve benim her gün hissettiğim korkuyu hissetmenizi istiyorum. Sizden eviniz yanıyormuş gibi harekete geçmenizi bekliyorum çünkü şu anda olan bu” ifadeleriyle uluslararası basına damga vurmuştu.

Greta'nın öncülük ettiği eylemler, Avrupa geneline yayıldıktan sonra global bir projeye dönüştü. ‘Fridays for future' (Gelecek için Cuma) projesi kapsamında yarın dünya genelinde gösteriler düzenlenecek.

Projenin internet sitesinde 106 ülkede 1693 gösteri düzenleneceği duyurulurken, gösterilerin yapılacağı bölgeler harita üzerinde gösterildi.

Haritaya göre Türkiye’de de İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Muğla, Antalya, Balıkesir ve Adıyaman’da olmak üzere 11 etkinlik düzenlenmesi bekleniyor.

EN GENÇ KAZANAN OLABİLİR

Öte yandan Greta, Norveçli parlamenterler tarafından Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

Sosyalist sol parti üyeleri, genç aktivistin dünya barışına katkısının yadsınamaz olduğunu söyledi. Partiden Freddy Andre Oevstegaard, “Greta’yı aday olarak gösterdik çünkü iklim tehdidi savaş ve çatışmaların başlıca sebeplerinden birisi olabilir” ifadelerini kullandı.

Greta, Time dergisinin “2018’in en etkili gençleri” arasında da seçilmişti.

Nobel komitesi İsveçli aktivisti seçtiği takdirde, Greta bu ödülü kazanan en genç kişi unvanını Pakistanlı Malala Yusufzay’ın elinden almış olacak.

Greta, aday gösterilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından “Bu adaylıkla onur duydum ve çok müteşekkirim” dedi.