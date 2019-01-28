11 hafta sonra Sarı Yelekliler’in karşısına çıktılar!

Sarı Yelekliler’in kasım ayından bu yana düzenlediği gösterilerde meydana gelen şiddet olaylarına karşı tepkilerini dile getirmek için binlerce “Kırmızı Fularlı” başkentin Nation Meydanı’ndan Bastille Meydanı’na kadar yürüdü.

Üzerlerinde “Cumhuriyetimi seviyorum” yazan tişörtler giyen göstericiler, “Şiddet bitsin”, “Yeter artık.” yazılı dövizler taşıdı. Eylemciler, Bastille Meydanı’na geldiklerinde onları bekleyen Sarı Yelekliler’le karşı karşıya geldi.

İki grup karşılıklı sloganlar atarken, polisin önlemleri altında olaysız bir şekilde dağıldı.

Paris Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Kırmızı Fularlılar’ın gösterisine 10 bin 500 kişi katıldı.