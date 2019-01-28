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11 hafta sonra Sarı Yelekliler’in karşısına çıktılar!

Fransa'da akaryakıt zamlarını protestoyla başlayan, ardından hükümet karşıtı gösterilere dönüşen Sarı Yelekliler'in eylemi geçtiğimiz hafta sonu 11. haftasına girdi. Başta başkent Paris olmak üzere 70 bin kişi sokaklara çıkarken, bu kez polis dışında karşı bir grup da sokaklardaydı. 'Şiddeti durdurun' mesajı veren 'Kırmızı Fularlılar' Sarı Yelekliler'le karşı karşıya geldi.

12:38 -
Haberler Dünya
11 hafta sonra Sarı Yelekliler’in karşısına çıktılar!

Sarı Yelekliler’in kasım ayından bu yana düzenlediği gösterilerde meydana gelen şiddet olaylarına karşı tepkilerini dile getirmek için binlerce “Kırmızı Fularlı” başkentin Nation Meydanı’ndan Bastille Meydanı’na kadar yürüdü.

Kırmızı Fularlılar 'Şiddeti durdurun' pankartları taşıdı.

Kırmızı Fularlılar ‘Şiddeti durdurun’ pankartları taşıdı.

Üzerlerinde “Cumhuriyetimi seviyorum” yazan tişörtler giyen göstericiler, “Şiddet bitsin”, “Yeter artık.” yazılı dövizler taşıdı. Eylemciler, Bastille Meydanı’na geldiklerinde onları bekleyen Sarı Yelekliler’le karşı karşıya geldi.

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İki grup karşılıklı sloganlar atarken, polisin önlemleri altında olaysız bir şekilde dağıldı.

Paris Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Kırmızı Fularlılar’ın gösterisine 10 bin 500 kişi katıldı.

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