ABD, Afganistan’da camiye düzenlenen saldırıyı kınadı

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

İLGİLİ HABER Pompeo: İki bölgedeki YPG/PKK unsurları ayrılmaya başladı

Söz konusu saldırıyı ‘korkakça ve alçakça’ şeklinde nitelendiren Pompeo, “İbadethaneler sığınaktır, terörün hedefi olmamalıdır. Tüm dünyadaki insanlar gibi Afgan halkı da güven içinde yaşama ve ibadet etme hakkına sahiptir” ifadesini kullandı.

Afganistan’daki barış sürecinin önemine işaret eden Pompeo, “ABD, Afganistan’da barış ve istikrarın sağlanması konusundaki kararlılığını koruyor. Teröre karşı mücadelemize de devam edeceğiz” görüşünü paylaştı.

İLGİLİ HABER Son dakika... Pompeo'dan flaş açıklama! Türkiye'ye gelmeden saçmaladı

Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 63 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı. AA