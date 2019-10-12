ABD ordusundan flaş hamle! Harekât başladıktan sonra Kamışlı’da ilk devriye

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’yla birlikte ortak devriyeler yapan ABD ordusu, Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasıyla askerlerini sınırdan güneye çekmişti. Ancak dün gece yarısı ABD askeri araçlarından oluşan 5 araçlık konvoy, Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Kamışlı’ya gelerek devriye yaptı.

Suriye’nin Türkiye sınırında yer alan Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesinde devriyeye ilişkin bilgi veren kaynaklar ABD askeri araçlarının

ilçe merkezinden geçerken oldukça yavaş hareket ettiğinin dikkati çektiğini bildirdi.

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı

Harekâtı’nda, teröristler Kamışlı içerisindeki okul ve park gibi topluma açık alanları kullanarak Türkiye topraklarındaki sivilleri hedef alıyor. (AA)