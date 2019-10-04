Alman bakandan flaş Türkiye açıklaması: Desteğe her zaman hazırız

Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısında son aylarda artış olması üzerine Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Avrupa Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulas Ankara’da dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldi.

Alman Bakan Seehofer, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye'ye yaptıkları bu ziyaretin hedefinin ‘Türkiye ile AB arasındaki mülteci mutabakatının güçlendirilmesi’ olduğunu söyledi. Seehofer, mülteci mutabakatını güçlendirerek, “Biz Türkiye’ye her konuda her zaman destek olmaya hazırız” ifadesine de vurgu yaptı. Seehofer, bu konudaki sorunların tek bir ülke tarafından çözülemeyeceğini de sözlerine ekledi.

‘ÖNEMLİ HİZMETLERDE BULUNDUNUZ’

Önümüzdeki yıllarda da göç konusunun gündemde kalacağına işaret eden Seehofer, Türkiye’ye göç konusundaki tutumundan dolayı teşekkür etti. “Türkiye olarak bütün Avrupa için önemli hizmetlerde bulundunuz. Bunun için Türk hükümetine ve Türk milletine teşekkür etmek isterim. Sizlerin dayanışması olmadan göç bizim bölgemizde bu şekilde halledilemezdi” dedi.

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da aynı ifadelerle Türkiye’ye teşekkür edildi.

AB Komisyonunun Göçten Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos da, Türkiye'nin çalışmalarının ‘çok iyi’ olduğunu belirterek, Türkiye ile işbirliği tahahhüdünü devam ettirdiklerinin altını çizdi. Türkiye’ye teşekkür eden Avramopoulos, “Hepimizin Türkiye üzerindeki göç baskısının farkında olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Türkiye’deki düzensiz göçlerin, çok ciddi şekilde Türk makamları tarafından tespit edildiğini biliyoruz” diye konuştu.