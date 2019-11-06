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Avrupa ülkeleri peş peşe alarm durumuna geçti!

Avrupa'nın büyük kentlerinde aniden gerçekleşen olaylar 'terör şüphesini' gündeme getirdi.

22:40 -
Haberler Dünya
Avrupa ülkeleri peş peşe alarm durumuna geçti!

İlk olarak Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda bir uçağın kaçırılmaya çalışıldığı iddia edildi. Hollandalı yetkililer havalimanındaki hareketliliğin nedenini açıklamadan olaya müdahale ettikleri bilgisini verdi.

Aynı saatlerde Belçika’nın Denderleeuw tren istasyonunda şarbon paniği yaşanmaya başladı. Polis yolcuları istasyondan uzaklaştırarak istasyonu gözetim altına aldı.

İtalya’nın Milano kentinde ise havalimanında bomba ihbarında bulunuldu ve polis güvenlik önlemlerini arttırdı.

AYRINTILAR GELİYOR…

Avrupa Belçika bomba Hollanda İtalya Polis Terör
Son güncelleme: 22:43 06.11.2019
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