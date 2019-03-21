Trump’ın o açıklamalarına Türkiye’den sert tepki geldi!

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Ülkelerin toprak bütünlüğü uluslararası hukukun en temel ilkesidir. ABD'nin, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemektir” ifadesini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından “52 yılın ardından ABD için İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi.” açıklaması yapmıştı. İsrail, Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor.

KURTULMUŞ’DAN DA TEPKİ GELDİ

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, “Dünya Trump’ın aklına estikçe attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir. ABD’nin başkanı epeydir İsrail’in sözcülüğüne soyunmaktadır. Golan Tepeleri hakkındaki son sözleri ateş topuna dönmüş olan bölgemizi daha da karıştırmaya neden olacak art niyetli bir yaklaşımdır” ifadelerini kullandı.

KALIN’DAN SERT AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Uluslararası hukuk, ülkelerin toprak bütünlüğünü garanti altına alır. ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Golan tepelerine yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir” dedi. AJANSLAR