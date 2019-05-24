BM’den çarpıcı rapor… Irak’ta 12 toplu mezar bulundu

Türkiye, İsveç, Almanya ve Suudi Arabistan’ın uzman ve istihbarat uzmanları ile destek verdiği, Irak’ta Ekim 2018’den beri çalışmalarını yürüten BM ekibi, BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu ikinci raporunda, IŞİD’in işlediği suçları, “2014’te Ezidilere yönelik saldırılar”, “2016’da Musul’da işlenen suçlar” ve “2014’te Tikrit’te infaz edilen Iraklı askerler” olarak üç başlıkta ele aldı.

Irak’ta 12 toplu mezar ortaya çıkarıldığı ve mezarlardan adli fiziksel ve biyolojik kanıtlar alındığı belirtilen raporda, IŞİD kurbanları ve yakınlarıyla da görüşülerek kanıtlar toplandığı ifade edildi.

BM ekibi raporunda, IŞİD’in savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım teşkil edebilecek suçlarından sorumlu tutulabilmesi için toplanan kanıtları ülkeler ve mahkemelerle paylaşmaya hazır olduğunu bildirdi.