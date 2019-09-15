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Boris Johnson’dan ilginç benzetme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkeyi ne kadar kızarsa o kadar güçlenen çizgi roman karekteri yeşil dev Hulk gibi Avrupa Birliği'nin (AB) kelepçelerinden kurtulacağını söyledi.

Sozcu.com.tr
15:23 -
Haberler Dünya
Boris Johnson’dan ilginç benzetme

Johnson, The Mail gazetesine yaptığı açıklamada, İngiltere’nin kızdığında aynen yeşil dev Hulk’a dönüşen Dr. Robert Bruce Banner karakterine benzediğini belirtti.

AB’den ayrılacaklarına işaret eden Johnson, “Banner, kelepçelenmiş olabilir ancak tahrik edildiğinde bu kelepçeleri kırıp atar. Hulk, kelepçeler ne kadar sıkı olursa olsun her zaman bunlardan kurtuldu. Bu durum, bu ülke için de geçerli. 31 Ekim’de (AB’den) çıkacağız” ifadesini kullandı.

“Hulk ne kadar kızarsa o kadar güçleniyor” diyen Johnson, AB liderleri arasında İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında sınır oluşturulmamasını öngören tedbir maddesinden vazgeçme eğilimi olduğunu iddia etti.

Avrupa çizgi roman İngiltere İrlanda
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