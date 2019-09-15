Boris Johnson’dan ilginç benzetme

Johnson, The Mail gazetesine yaptığı açıklamada, İngiltere’nin kızdığında aynen yeşil dev Hulk’a dönüşen Dr. Robert Bruce Banner karakterine benzediğini belirtti.

AB’den ayrılacaklarına işaret eden Johnson, “Banner, kelepçelenmiş olabilir ancak tahrik edildiğinde bu kelepçeleri kırıp atar. Hulk, kelepçeler ne kadar sıkı olursa olsun her zaman bunlardan kurtuldu. Bu durum, bu ülke için de geçerli. 31 Ekim’de (AB’den) çıkacağız” ifadesini kullandı.

“Hulk ne kadar kızarsa o kadar güçleniyor” diyen Johnson, AB liderleri arasında İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında sınır oluşturulmamasını öngören tedbir maddesinden vazgeçme eğilimi olduğunu iddia etti.