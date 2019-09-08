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Böyle vahşet görülmedi: Eşinden intikam almak için çocuklarını evde astı

Güney Afrika´da bir adam, kendisinden boşanmak isteyen eşinden intikam almak için 4 çocuğunu da asarak öldürdü.

08:26 -
Haberler Dünya
Böyle vahşet görülmedi: Eşinden intikam almak için çocuklarını evde astı

Olay, Güney Afrika´nın Pinetown şehrinde geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. Çocuklarını okuldan babaları tarafından alındığını öğrenen Xoli Mpungose adlı kadın, durumdan şüphelenerek polise başvurdu. Anne ile beraber eve giden polis, yaşları 4 ile 10 arasında değişen 3 çocuğun cansız bedenini evde farklı odalarda asılmış halde buldu. Kadının ilk eşinden olan 16 yaşındaki 4´üncü çocuğun cesedi ise evin yakınında bir bölgede ağaca asılı halde bulundu.

Cani baba hakim karşısına çıktı.

Polis, katil babanın okuldan aldığı 3 çocuğu birbirinden ayırarak farklı odalarda, kemerle asarak öldürdüğünü; üvey olan kızını da diğer okuldan alarak öldürdüğünü belirtti. Güney Afrika Polisi, peşine düştüğü baba Sibusiso Mpungose´yi (41) ertesi gün gözaltına aldı. Basına bilgi veren anne Xoli Mpungose, boşanma kararı aldığı için eşinin bu cinayetleri işlediğini söyledi. Mahkeme cani babayı tutukladı. Soruşturma sürüyor.

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