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Dışişleri Bakanlığı’ndan Bolivya için seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından başlayan kitlesel eylemler nedeniyle Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı.

09:29 -
Haberler Dünya
Dışişleri Bakanlığı’ndan Bolivya için seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinden ‘Bolivya için Seyahat Uyarısı’ başlıklı açıklama yayımlandı.

Bolivya’da yaşanan son gelişmeler ışığında, başta başkent La Paz olmak üzere Potosi, Sucre, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, El Alto, Oruro ve Tariha kentlerinde yer yer şiddet de içerebilen kitlesel eylemler düzenlendiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Bolivya’da yaşayan veya Bolivya’ya ticari veya turistik amaçlarla giden veya gitmeyi planlayan vatandaşlarımızın bu tür eylemlerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları ve dikkatli davranmaları, gelişmeleri yerel basın yayın organlarından takip etmeleri ve La Paz Büyükelçiliğimizle irtibat halinde olmaları önerilmektedir.”

Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales 10 Kasım’da istifa ettiğini duyurmuştu.

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Son güncelleme: 09:39 12.11.2019
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