Dünya bu kadınları konuşuyor… İşledikleri suçlar kan donduruyor!

Meksika’da çete savaşları yıllardır ülkenin en büyük sorunlarından biri. Araştırmalara göre 2008-2018 yılları arasında çete savaşlarında 100 bini aşkın insan hayatını kaybetti.

Çetelerin birbirleriyle olan rekabetlerinde son yıllarda kadın suikastçılar ön plana çıktı. Sinaloa kartelinin lideri El Chapo’nun en güvendiği isimlerden Claudia Ochoa Felix geçtiğimiz günlerde ölü bulundu. Felix’in ölüm haberi uluslararası basında geniş yer bulurken, kadın suikastçıların artışına dikkat çekildi.

İngiliz The Sun gazetesinin yaptığı derlemeye göre, Meksika'da sayıları giderek artan kadın katiller güzellikleriyle kurbanlarını kandırıyor ve onları kan donduran yöntemlerle öldürüyor. Katillerin çoğu çok küçük yaşlarda uyuşturucu mafyaları tarafından ailelerinden zorla ayrılıp, suikastçı olarak eğitiliyorlar.

Çetelerle olan bağlantılarını reddeden suikastçılar, silahlarıyla verdikleri pozlarla lüks yaşam tarzlarını sosyal medya takipçileriyle paylaşıyor.

Sun’ın derlemesine göre Meksika’nın en tehlikeli kadın katillerinden biri de 20 yaşındaki Juanna. Hidalgo eyaletinde doğan ve oldukça masum bir genç kız gibi görünen Juanna şimdiye kadar 5 kişiyi öldürmüş. 15 yaşında anne olan Juanna, Los Zetas karteli tarafından işe alındı ve böylelikle kartelin en korkulan katili olma yolunda ilk adımı atmış oldu.

Juanna verdiği bir röportajda, ilk başta çetenin insanları vahşice öldürmesinin kendisini dehşete düşürdüğünü ancak daha sonra bu durumun heyecan verdiğini söyledi. Kurbanlarının kanının kanını içen Juanna, cesetlerle ilişkiye girdiğini de itiraf etti.