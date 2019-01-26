Dünyayı sallayan iddia: Rusya Maduro için 400 paralı asker gönderdi

Reuters haber ajansının, askerlere yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, özel bir güvenlik şirketinin temsilcilerinin geçen günlerde Venezuela’ya gittiği belirtildi.

Rus güvenlik şirketiyle bağlantısı olan paramiliter bir Kazak organizasyonunun lideri Yevgeni Şabayev, yaklaşık 400 Rus'un Venezuela'ya gittiğini duyduğunu belirtti. Reuters'ın haberine göre, diğer kaynaklar ise çok daha küçük bir grubun Venezuela'ya gittiğini aktardı.

Rusya Devlet Başkanı makamından yapılan açıklamada, bu yönde bir bilgi bulunmadığı belirtildi. Venezeula Enformasyon Bakanlığı ise konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

SURİYE VE UKRAYNA’YA DA GİTTİLER

Venezuela'ya giden Rus savaşçıların, özel bir askeri şirket olan Wagner Grubu'na ait olduğu iddia edildi. Reuters'in bazı grup mensupları ile yaptığı röportajlara göre, Wagner Grubu'nun Suriye ve Ukrayna'da Rus birliklerine destek verdiği öne sürüldü.

Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından, Rusya, Devlet Başkanı Maduro'ya destek verdiğini açıklamıştı.

PUTİN’DEN MADURO’YA DESTEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Maduro ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrasında yaptığı yazılı açıklamada Maduro'ya desteğini vurgulamıştı. Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı, Venezuela'da dışarıdan provokasyonlarla kötüleşen siyasi krizde ülkedeki meşru yetkililere desteğini ifade etmiştir” denilmişti.

ABD ise Guaido'nun geçici devlet başkanlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olmuştu.

DRONE İLE SUİKAST GİRİŞİMİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya, ağustos ayında başkent Caracas’ta bomba yüklü drone ile suikast girişimi düzenlenmişti. 7 askerin yaralandığı saldırıdan yara almadan kurtulan Maduro, yaptığı açıklamada ABD ve Kolombiya’yı suçlamıştı.