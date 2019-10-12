Ekvador Devlet Başkanı Moreno’dan göstericilere diyalog teklifi

Ekvador’da hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırması üzerine 3 Ekim’de başlayan ve şu ana kadar en az 5 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterileri ve şiddet olayları sürüyor. Moreno, ülkenin birçok bölgesinden yola çıkarak başkent Quito’ya ulaşan yerlilerin büyük çoğunluğunu oluşturduğu hükümet karşıtı protestocuların ülkenin yasama organı Ulusal Meclis’e girme girişiminin ardından bir kez daha temas denemesi yaptı.

Akaryakıt sübvansiyonlarının kaldırıldığı kararnameyi de müzakereye açan Moreno, şunları söyledi:

“Şiddeti durdurmak için bir dakika bile tereddüt edilmez. Ülke ve kırsal kesimin sorunları için çözüm bulmak zorundayız. Yerlilerin liderlerine direkt benimle diyalog kurmaları için çağrıda bulunuyorum. Gelin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldıran kararname ile ilgili oturup konuşalım, kaynakların nerelere harcanması gerektiğini ve bunlara en çok kimin ihtiyacı olduğunu ele alalım. Farklılıkların çözümü için çaba harcayalım. Ülkenin sükunetini geri kazanması lazım. Halkımız diyaloğa gönüllü olduğumuzu bilsin.”

Protestoların en etkili aktörü Ekvador Yerli Halkları Konfederasyonu (CONAIE) ise hükümete gönderdiği mektupta diyaloğun başlayabilmesi polis şiddetinin bitmesi ve söz konusu kararnamenin geri çekilmesini şart koştu.